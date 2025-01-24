«Фрайбург» — «Бавария». Во всём виновата Лига чемпионов

25 января состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Европа-Парк» в городе Фрайбург-им-Брайсгау местный «Фрайбург» примет «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Бавария» 25 января

Букмекеры в считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.34, что составляет около 74% вероятности. Победа «Фрайбурга» оценивается коэффициентом 9.20 — приблизительно 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фрайбург» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Фрайбург» — «Бавария» (25.01.2025)

В отличие от франкфуртского «Айнтрахта», «Фрайбург» является вполне удобным соперником для мюнхенской «Баварии». Только 1 из 12 последних очных встреч выиграли «бразильцы из Брайсгау». И то было это в Кубке Германии, с которым у гегемона регулярно возникают проблемы. Также добавим, что мирных исхода только два.

С трудом верится, что в текущем тонусе «Фрайбург» отнимет очки у мюнхенцев: в предыдущих четырёх турах «бразильцы из Брайсгау» победили только замыкающий турнирную таблицу «Хольштайн», и то не без везения — 3:2. Зато без шансов уступили «Байеру» (1:5), франкфуртскому «Айнтрахту» (1:4) и «Штутгарту» (0:4). Много пропустили из-за травм. В лазарете почти весь костяк обороны.

К несчастью для «Фрайбурга», «Бавария» на днях сенсационно уступила «Фейеноорду» (0:3) в Лиге чемпионов при полном территориальном преимуществе и уйме моментов. Почему к несчастью? Ну, мюнхенцы горят желанием реабилитироваться. Дополнительным стимулом служит чемпионская гонка. Догоняющий «Байер» не позволяет расслабляться.

«Красные» выиграли четыре предыдущие встречи чемпионата Германии с общим счётом 14:3. Разгромили «Лейпциг» (5:1), а также не по счёту, но по игре уверенно победили «Вольфсбург» (3:2). И это ещё в обоих случаях Гарри Кейн не забил. Видимо, приберёг голы для «Фрайбурга». В среднем за игру в Бундеслиге англичанин заколачивает один мяч.

По мнению Венсана Компани, лучше всего то, что встреча с «Фрайбургом» состоится через несколько дней после фиаско с «Фейеноордом». Бельгиец объяснил, что это возможность для его подопечных отреагировать на разгромное поражение. Надо ли это как-то комментировать? Без лишних слов — за дело!

Возьмём П1 с форой (-1.5). В среднем за матч в Бундеслиге мюнхенцы забивают 31 мяч, а пропускают только меньше одного. А уж когда они мотивированы желанием исправиться, не позавидуешь тем, кто встретится на пути. «Бразильцы из Брайсгау» попадут под горячую руку.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.89.