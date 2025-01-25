Экспресс на АПЛ: «Ливерпуль» смотрит на всех свысока

АПЛ вернулась! Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча с участием грандов, которые будут сыграны в субботу, 25 января.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Воодушевление «Вулверхэмптона» от смены главного тренера иссякло быстро. Подсобил в этом сложный календарь: в трёх предыдущих турах АПЛ подопечные Витора Перейры уступили «Ноттингем Форест» (0:3), «Ньюкаслу» (0:3) и «Челси» (1:3). Зону вылета опережают лишь по дополнительным показателям, пропускают больше всех в турнире. Такие дела.

С трудом верится, что «Вулверхэмптон» не уступит «Арсеналу» разгромно. Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей. Подопечные Микеля Артеты и не стали вешать нос после досаднейшей потери очков в предыдущем туре АПЛ с «Астон Виллой» (2:2). На днях на классе разгромили загребское «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов. Могли забить больше, но в который раз в нескольких эпизодах подвело завершение.

В общих чертах результативность у лондонцев хорошая: в среднем за матч в АПЛ забивают 1,9 гола, но, когда соперник обороняется слаженно, начинается хождение по мукам. Мяч пролетает рядом со штангой, попадает в каркас или прямо в голкипера. Однако «волки» защищаются слабо, так что серьёзных проблем для «канониров» в Вулверхэмптоне не предвидится.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Ипсвич»

«Ипсвич Таун» в прошлом туре чемпионата Англии получил 0:6 от оживающего «Манчестер Сити», а до того проиграл со счётом 0:2 «Брайтону». И всё это — дома. В целом с выездами у команды в этом сезоне дела обстоят чуть лучше, но девять очков в 10 играх при 19 пропущенных мячах — тоже удручающий показатель. Особенно на фоне стабильно хороших домашних выступлений ливерпульцев.

Кажется, самый главный вопрос предстоящего матча — сколько голов забьют футболисты «Ливерпуля». С учётом возможной небольшой усталости после игры в Лиге чемпионов, а также достаточно сдержанного в этом плане футбола Арне Слота, чересчур много голов ждать всё же не стоит. Вероятно, хозяева захотят отдохнуть, перетасовать состав. Двух-трёх мячей им здесь хватит за глаза.

Лучше обратить внимание на то, что меньше «Ливерпуля» в чемпионате Англии никто не пропускает, а меньше «Ипсвич Таун» забивают только две команды. То есть гораздо логичнее ждать победы хозяев всухую, нежели разгрома. Подопечные Арне Слота забили восемь мячей за пять последних встреч в разных турнирах, а пропустили — три. В то время как команда Кирана Маккенны осталась без голов в двух последних матчах. К слову, прошлая очная встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных».

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Аристократы» не очень удачно закончили 2024 год, уступив на выезде «Ипсвич Таун» со счётом 0:2. Но после того провели четыре встречи в разных турнирах и ни разу не проиграли, продемонстрировав хорошую реализацию. Да, соперники были не самые сильные, откровенно говоря, но и лёгкой добычей их назвать язык не поворачивается. Один забравшийся в топ-7 «Борнмут» (2:2) чего стоит.

Вообще, у «Челси» всё довольно неплохо с голами в этом сезоне. На момент 23-го тура в одной только АПЛ футболисты столичного клуба забили 44 раза. Больше лишь у «Ливерпуля» (50) и «Тоттенхэма» (45). А евроарену вовсе упоминать страшно. 26 голов за шесть туров Лиги конференций — это что-то на астрономическом даже со скидкой на уровень местной оппозиции. Более четырёх в среднем за игру, если конкретнее.

Всё это ведёт к тому, что «Челси» сделает «Манчестер Сити» больно в предстоящем матче. Что такое стабильность, подопечные Хосепа Гвардиолы благополучно забыли. Но даже раньше были случаи, когда они получали от данного соперника по два, а иногда и по четыре мяча. В предстоящей встрече ничья со счётом 2:2 выглядит не так уж сказочно, хотя гости даже способны на большее.

Экспресс на АПЛ 25 января

Ставка 1: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.35.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» всухую за 1.94.

Ставка 3: ИТБ 1.5 гола «Челси» за 2.10.

Общий коэффициент = 2.35 х 1.94 х 2.10 = 9.57.