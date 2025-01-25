Экспресс на футбол: злая «Бавария» — это к разгрому

В субботу продолжится программа 19-го тура немецкой Бундеслиги. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из матчей с участием мюнхенской «Баварии» и «Байера».

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер»

Можно уже уверенно сказать, что Хаби Алонсо сумел избежать кризиса второго сезона. Позади больше половины, а леверкузенский «Байер» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» меньше, чем отрыв от ближайшего преследователя. Фактически борьба за золото ещё впереди.

Поражение от «Атлетико» в Лиге чемпионов на днях стало для «Байера» лишь третьим в нынешнем сезоне во всех турнирах и вторым – конкретно в Лиге чемпионов. Удивительно, но ещё одно поражение случилось в первом круге чемпионата Германии в матче именно с «РБ Лейпциг». Тогда леверкузенский клуб играл дома и уступил 2:3, хотя тоже открыл счёт и какое-то время даже имел преимущество в два мяча.

На этот раз подопечные Хаби Алонсо попытаются взять реванш. Сделать это сложно, но можно. «РБ Лейпциг» со стабильностью не особо дружит. Нет-нет да и провалится с треском в какой-нибудь встрече, хотя до этого уверенно побеждал. Плюс у этой команды есть определённые проблемы с обороной. Забивать получается исправно, но и пропускает регулярно.

Например, в пяти последних матчах в разных турнирах «быки» пропустили 13 мячей при 11 забитых. Как нетрудно догадаться, нередко в играх с их участием заходит ставка «тотал больше 2.5 мяча». Учитывая силу, стабильность и желание отомстить у «Байера», не будем мудрить и теперь. Проверим ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария»

С трудом верится, что в текущем тонусе «Фрайбург» отнимет очки у мюнхенцев: в предыдущих четырёх турах «бразильцы из Брайсгау» победили только замыкающий турнирную таблицу «Хольштайн», и то не без везения — 3:2. Зато без шансов уступили «Байеру» (1:5), франкфуртскому «Айнтрахту» (1:4) и «Штутгарту» (0:4). Много пропустили из-за травм. В лазарете почти весь костяк обороны.

К несчастью для «Фрайбурга», «Бавария» на днях сенсационно уступила «Фейеноорду» (0:3) в Лиге чемпионов при полном территориальном преимуществе и уйме моментов. «Красные» выиграли четыре предыдущие встречи чемпионата Германии с общим счётом 14:3. Разгромили «Лейпциг» (5:1), а также не по счёту, но по игре уверенно победили «Вольфсбург» (3:2). И это ещё в обоих случаях Гарри Кейн не забил. Видимо, приберёг голы для «Фрайбурга». В среднем за игру в Бундеслиге англичанин заколачивает один мяч.

По мнению Венсана Компани, лучше всего то, что встреча с «Фрайбургом» состоится через несколько дней после фиаско с «Фейеноордом». Бельгиец объяснил, что это возможность для его подопечных отреагировать на разгромное поражение. Надо ли это как-то комментировать? Без лишних слов — за дело!

Возьмём П1 с форой (-1.5). В среднем за матч в Бундеслиге мюнхенцы забивают 31 мяч, а пропускают только меньше одного. А уж когда они мотивированы желанием исправиться, не позавидуешь тем, кто встретится на пути. «Бразильцы из Брайсгау» попадут под горячую руку.

Экспресс на Бундеслигу 25 января

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «Лейпциг» — «Байер» за 1.85.

Ставка 2: «Бавария» победит с форой (-1.5) за 1.92.

Общий коэффициент = 1.85 х 1.92 = 3.55.