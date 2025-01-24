«Спартак» — «Локомотив». Вы пока не готовы

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на арене «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — «Локомотив» 25 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Спартак» — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — «Локомотив» Ярославль (25.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 января 2025, суббота. 14:00 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Чем ближе к завершению регулярный чемпионат, тем хуже: «Спартак» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. А впереди очень сложная серия. В ближайших пяти встречах «народной команде» предстоит сыграть с ЦСКА, СКА, «Северсталью» и дважды — с «Локомотивом». Опасно.

Подопечные Алексея Жамнова рискуют выпасть из топ-5 Западной конференции. У тренера не получается устранить становящиеся хроническими проблемы. А именно: плохое завершение и низкий процент реализации большинства. Из всего этого прорастает семя ухудшения эмоциональной составляющей хоккеистов. Поражения портят атмосферу в раздевалке.

У красно-белых перестало получаться компенсировать результативностью нехватку надёжности в обороне (в среднем за игру пропускают 2,8 шайбы). Ни в одном из четырёх предыдущих матчей не забросили больше двух голов. Сказывается отсутствие ключевых игроков. Впрочем, даже без кадровых потерь шансы «Спартака» победить «Локомотив» невелики.

Обе очные встречи в этом сезоне железнодорожники выиграли в основное время: в Москве со счётом 2:0, в Ярославле — 5:4. На всех парах подопечные Игоря Никитина несутся к победе в регулярном чемпионате. На то, что отрыв от преследователей огромный, они не обращают внимания.

Ярославцы проиграли всего лишь 2 из 11 предыдущих матчей: минскому «Динамо» (1:4) и СКА (2:5). Поражение от петербуржцев потерпели на днях, но это не плюсик в копилку «Спартака». Лишь однажды в этом сезоне подопечные Никитина уступили дважды подряд. Очень быстро учатся на ошибках.

Напрягают разве что пять пропущенных от армейцев шайб. Попадание в лазарет основного голкипера Даниила Исаева, получившего травму как раз со «Спартаком», это болезненный удар по железнодорожникам. Сменщики не так надёжны. Достичь желаемых результатов становится сложнее.

Впрочем, как раз желание отомстить за вратаря должно помочь ярославцам победить москвичей. Наилучшим вариантом для ставки видится П2. Можно снизить риски, взяв итоговую победу победу железнодорожников. Она даётся с коэффициентом 1.78. Однако вряд ли дело дойдёт до овертайма.

«Локомотив» выиграл 38 из 49 матчей, при этом 29 побед одержал по итогам 60 минут. Системный подход Игоря Никитина вне конкуренции. Отличная игра в обороне не противоречит результативности: в среднем за встречу железнодорожники забивают 2,8 гола, а пропускают только 1,7. Браво!

Ставка: победа «Локомотива» за 2.40.