Вадим Немков — Тим Джонсон: ну хоть какой-то бой для россиянина!

25 января в Дубае, ОАЭ, на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFL Champions Series: Road to Dubai. Одним из боёв станет поединок в тяжёлом весе, в котором россиянин Вадим Немков сразится с американцем Тимом Джонсоном. Этот поединок начнётся ориентировочно в 22:30 мск. В прямом эфире бой покажет Оkkо.

Букмекеры считают явным фаворитом Немкова. На его победу дают коэффициент 1.03, в то время как шансы Джонсона оценили в 12.00. Ничья крайне маловероятна, на такой исход предлагают котировку 65.00.

На ТБ 1.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 2.10, а обратный исход идёт за 1.65.

Вадим Немков наконец-то вернётся в октагон. Откровенно говоря, то, что делает PFL с россиянином, не поддаётся описанию. Впрочем, то же можно сказать о многих бойцах этой лиги. Немков, который находится на пике карьеры, пропустил год, а на предстоящий бой соперника ему искали, похоже, по принципу «ну хоть кого-то». Сначала это был Кори Андерсон, затем – Анте Делия, а в итоге сражаться Вадиму придётся с ветераном Тимом Джонсоном. Его, кстати, в своё время нокаутировал Фёдор Емельяненко, чьим преемником считают Немкова.

Для Немкова это последний бой по контракту, и, хотя россиянин и говорит, что его в организации всё устраивает, наверняка его хотели бы видеть в UFC. А раз так — самое время показать товар лицом. Тем более что соперник здесь откровенно проходной.

Вадим не был замечен в недооценке соперников, наоборот, он всегда профессионально подходит к своим боям. Здесь он лучше просто во всём, поэтому вопрос относительно исхода боя нужно ставить не «кто победит», а «как быстро победит Немков». Джонсон — ветеран, который работает на гонорары, укрепляя своё финансовое положение перед заслуженной пенсией. У него мощный удар, когда-то была неплохая борьба, но минусы куда более показательны. Кардио никогда не было отличительной чертой американца, а с возрастом этот показатель совсем просел. В плане техники пробелов тоже хватает. Так что Немков должен играючи разобраться с Джонсоном. Тиму не привыкать получать от россиян — кроме Емельяненко, в разные годы его побеждали Виталий Минаков, Александр Волков, Денис Гольцов и Валентин Молдавский.

Коэффициент на победу Немкова — жалкие 1.03, так что куда интереснее выглядит тотал в 1.5 раунда. Кажется, что у Вадима есть всё, чтобы Тим не добрался до этой отметки. Пять из последних шести боёв американца завершились в первой же трёхминутке. Вероятно, так будет и на этот раз. Россиянин чуть-чуть поработает на дистанции, а как только увидит у Джонсона первые признаки усталости, завершит дело нокаутом. Возможен и сабмишен, но американец чаще уступал именно нокаутом. В любом случае 1.65 на ТМ 1.5 раунда — хороший вариант для ставки.

Ставка: ТМ 1.5 раунда за 1.65.