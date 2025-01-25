«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Света в конце тоннеля нет

На редких трудовых победах в концовках далеко не уедешь. Качества в игре по-прежнему нет.

26 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Фулхэм» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Фулхэм» — «Ман Юнайтед» 26 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фулхэма» предлагается с коэффициентом 2.34, что равно около 42% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.55, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» (26.01.2025)

«Фулхэм» держит почти такой же темп, как «Брайтон», которому «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре АПЛ на своём поле уступил со счётом 1:3. Отличие заключается только в том, что у «дачников» на одну ничью меньше, чем у «чаек» (девять). Побед одинаково — по восемь. Супер, перед сезоном таких успехов мало кто ожидал.

Бюджет «Фулхэма» гораздо меньше, чем у «Манчестер Юнайтед». Однако, используя грамотный системный подход, Марку Силва наилучшим образом раскрывает сильные стороны подопечных. Рубен Аморим пока что не нашёл оптимальные сочетания и рабочую тактику, ведь многие футболисты банально не соответствуют необходимому профилю. Отсюда эксперименты и ошибки. Результаты соответствующие.

«Дачники» проиграли лишь однажды в 10 предыдущих турах чемпионата Англии. И то — на выезде. Зато получилось зацепиться за очки с «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), а также одолеть «Челси» (2:1). То есть выжимали результат в матчах с соперниками, у которых на бумаге состав сильнее. Они такие клубы совершенно не боятся.

«Манчестер Юнайтед» выиграл всего лишь два из девяти предыдущих матчей АПЛ. Победил находившийся в ужасном виде «Манчестер Сити» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (3:1). На этом, извините, всё. Бедные болельщики.

Действительно неплохо «красные дьяволы» смотрелись разве что с «Ливерпулем» (2:2) и «Арсеналом» 1:1 (5:3 пен.). Скорее за счёт запредельного настроя и противодействия чужим сильным сторонам. С менее принципиальными соперниками самоотдача большинства игроков оставляет желать лучшего.

«Саутгемптону» манкунианцы проиграли бы, не оформи Амад Диалло в концовке хет-трик. И на днях матч с «Рейнджерс» (2:1) в Лиге Европы мог ознаменоваться мирным исходом, не забей в компенсированное ко второму тайму время Бруну Фернандеш. Как же много брака и упущенных моментов.

Будет чудом, если в таком виде «Манчестер Юнайтед» сможет победить «Фулхэм» на «Крэйвен Коттедж». «Дачники» потерпели только два поражения в этом сезоне на своём поле. Манкунианцы тем временем выиграли всего лишь 2 из 10 встреч в АПЛ на выезде. Статистика неумолима.

Высокой результативности не ждём. Только в 1 из 17 предыдущих туров чемпионата Англии «Фулхэм» забил больше двух мячей. Плюс «красные дьяволы» на выезде прагматичны: в 10 таких встречах АПЛ забили только 10 раз, а пропустили 12. Кроме того, ни в одной из восьми последних очных игр в АПЛ соперники не преодолели планку в три гола.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.