«Лацио» — «Фиорентина». Даже Давид де Хеа бессилен

7-й тур общего этапа Лиги Европы отгремел, и участники возвращаются к делам на внутренней арене. В воскресенье, 26 января, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится встреча 22-го тура итальянской Серии А «Лацио» — «Фиорентина». Римский клуб на буднях провёл матч на евроарене, а теперь встречается с одним из конкурентов в борьбе за Лигу чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Лацио» — «Фиорентина» 26 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.00, а коэффициент на ничейный исход где-то посередине этих двух значений — в районе 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что предстоящая встреча не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.03. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Фиорентина» (26.01.2025)

«Лацио» на неделе принимал испанский «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы и одержал победу со счётом 3:1. Благодаря успеху и осечкам конкурентов в параллельных играх выбился в единоличные лидеры турнира. Отрыв от ближайшего преследователя перед заключительным туром составляет три очка. Для гарантии первого места хватит и ничьей.

Кроме того, римский клуб выступал на своём поле. Да, сил тоже было потрачено немало. Особенно в сравнении с «Фиорентиной», которая в еврокубковой кампании на этой неделе участия не принимала и готовилась к предстоящей встрече в недельном цикле. Однако ехать и лететь римлянам никуда не пришлось, что в сумме с эйфорией от победы обязательно даст положительный импульс.

Вообще, у подопечных Марко Барони, который, к слову, за свою почти 25-летнюю тренерскую карьеру впервые взялся тренировать столь большой клуб, есть много поводов для радости. Перед 22-м туром коллектив из Рима шёл в топ-4 чемпионата Италии, набрав 39 очков. Конкуренты дышат в спину, но статистические показатели выглядят обнадёживающе.

«Лацио» до победы над «Реалом Сосьедад» одолел «Верону» со счётом 3:0, а до того сыграл вничью с бойким «Комо» (1:1) Сеска Фабрегаса. Хотя должен был побеждать, если бы не вмешалось удаление во втором тайме. При этом суммарно римляне забили 37 мячей за 21 матч в Серии А. Перед новым туром это третий результат среди всех участников. Больше лишь у «Аталанты» (46) и «Интера» (51).

И здесь Давид де Хеа должен напрячься. Подписание бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» пошло на пользу как «Фиорентине», так и самому голкиперу. За 17 встреч в воротах в этом розыгрыше чемпионата Италии испанец пропустил 18 мячей. Очень часто выручал свою новую команду и вернул былую уверенность. Однако в последних матчах с увеличением сейвов парадоксально участились пропущенные мячи.

Только за три встречи на внутренней арене в 2025 году флорентийцы пропустили шесть раз: три мяча от «Наполи» (0:3), два мяча от «Монцы» (1:2), один мяч — от «Торино» (1:1). По два пропущенных от «Ювентуса» (2:2) и «Удинезе» (1:2) в конце декабря тоже забывать не стоит. Отсюда не совсем понятно, почему букмекеры прогнозируют скромную результативность в предстоящем матче.

Несмотря на прохудившуюся оборону, «Фиорентина» регулярно забивает. Она вполне может поразить ворота далеко не безупречного «Лацио» хотя бы раз. Хотя понятно, что «Лацио» должен быть на кураже, обязан побеждать. Тотал больше 2.5 мяча в качестве ставки выглядит перспективно. Альтернатива — 1Х через ТБ1.5 мяча. Счёт может быть 2:1 в пользу хозяев или 2:2.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.03.