«Астон Вилла» — «Вест Хэм». Разгрузочный день для Унаи Эмери

Слишком просто после «Арсенала» и «Монако». Такого соперника можно обыграть на классе.

26 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Астон Вилла» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Вест Хэм» 26 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно около 62% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 6.00 — в районе 16%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.50, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм» (26.01.2025)

«Астон Вилла» ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Отставание от занимающего четвёртую строчку «Челси» составляет четыре очка. Такими темпами подопечные Унаи Эмери могут второй год подряд добыть путёвку в Лигу чемпионов. Попробуй их останови!

Бирмингемцы набрали отличный ход в чемпионате Англии: пять побед и две ничьих при двух поражениях. Уступили не абы кому — крепким «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:2). Важно, что в обоих случаях проиграли в гостях. В предыдущем туре «львы» на выезде отняли очки у «Арсенала» (2:2), показали характер и отыгрались с 0:2!

После битвы с «канонирами» Унаи Эмери с гордостью отметил, что в менталитете команды заложено никогда не сдаваться. До последнего не опускали руки бирмингемцы и на днях с «Монако» в Лиге чемпионов. Создали ряд шикарных моментов, но где-то здорово сыграл Радослав Маецки, где-то немного не хватило везения. Да и в целом соперник не упрощал задачу, предельно внимательно защищаясь.

«Вест Хэму» забить будет проще. После крупного поражения от «Ливерпуля» (0:5) и разгрома от «Арсенала» (1:4) лондонцев возглавил Грэм Поттер. Затем они уступили как раз «Астон Вилле» (1:2) в Кубке Англии, с большим везением дома победили «Фулхэм» (3:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:2).

Магии не произошло. Всё по-старому, а может быть, даже хуже: эффективный рисунок игры отсутствует, много ошибок в оборонительных действиях, а также полная безыдейность в атаке. В трёх матчах подопечные Поттера нанесли всего 22 удара, лишь пять из них пришлись в створ. Маловато будет.

Конечно, можно сказать, что Грэму Поттеру просто нужно время на то, чтобы освоиться и отладить механизмы. Это разумно. Вот только смена тренера должна была воодушевить «молотобойцев», а этого не произошло. Они как пропускали много, так и продолжают: в среднем за игру в АПЛ получают 1,9 гола, а забивают только 1,3.

Вполне вероятно, «Астон Вилла» вновь победит «Вест Хэм» со счётом 2:1 или что-то в районе того. Бирмингемцы проиграли лишь один-единственный из 11 матчей АПЛ на своём поле. В среднем за игру дома они отгружают 1,7 гола, но и пропускают, несмотря на старания Эмилиано Мартинеса, нередко. Два-три забитых мяча наверняка увидим, а может, и больше.

Дело ещё в том, что матч из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник «Вест Хэма» Константинос Мавропанос. Он схлопотал красную карточку под занавес встречи с «Кристал Пэлас». И так крепости в защите не хватает, а без него «молотобойцам» даже рассчитывать не на что.

Ставка: победа «Астон Виллы» и тотал больше 1.5 мяча за 1.82.