«Лечче» — «Интер». Лаутаро Мартинес сделает это снова

26 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Лечче» примет «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Главный судья — Ливио Маринелли.

Коэффициенты на матч Серии А «Лечче» — «Интер» 26 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно приблизительно 72% вероятности. Победа «Лечче» оценивается коэффициентом 9.90 — в районе 10%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лечче» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лечче» — «Интер» (26.01.2025)

Не сказать, что настрой «Лечче» на матчи с лидерами какой-то особенный. Бо́льшая часть очков набрана с располагающимися в зоне вылета командами. Из топ-10 у «волков» очки получилось отнять только у очень любящего ничьи «Ювентуса». Собственно, встреча и ознаменовалась мирным исходом — 1:1.

В первом круге жёлто-красные уступили «Интеру» со счётом 0:2. И это у них ещё многое получалось. Обычно проигрывают лидерам разгромно или крупно. Загибаем пальцы: «Аталанте» (0:6), «Милану» (0:3), «Фиорентине» (0:6), «Роме» (1:4). А на прошлой неделе ещё и далеко не самому мощному «Кальяри» влетели 1:4.

На «Лечче» напала эпидемия травм. Марко Джампаоло приходится полагаться на молодёжь и использовать игроков не на родных позициях. Копится усталость, возникают проблемы с взаимопониманием, совершаются простые ошибки. До кучи с «Интером» из-за дисквалификации не выйдет на поле Анте Ребич. Без шансов.

Беспроигрышная серия «нерадзурри» в чемпионате Италии насчитывает 15 матчей. Ничьих за этот период только три: с «Ювентусом» (4:4), «Наполи» (1:1) и «Болоньей» (2:2). С представителями нижней части турнирной таблицы у подопечных Симеоне Индзаги, за редким исключением, не возникает проблем.

Порой у миланцев случаются перебои с результативностью. За примером далеко ходить не нужно: на днях с минимальным перевесом победили «Спарту» (1:0). Впрочем, это достаточно редкое явление. В Италии нет команды, которая забивала бы чаще. В среднем за игру в Серии А «нерадзурри» заколачивают 2,5 мяча, а пропускают меньше одного.

Переживать за результативность «Интера» не стоит и потому, что всё больше уверенности в себе чувствует лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес: чемпион мира отличился в трёх из четырёх предыдущих туров чемпионата Италии. А ещё именно он забил победный гол в ворота «Спарты».

«Нерадзурри» должны без большого труда победить ослабленный кадровыми потерями «Лечче». Недооценки соперника Индзаги не допустит. Нельзя позволить «Наполи» уйти в отрыв.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.00.