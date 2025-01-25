Гвардиола превратил «Манчестер Сити» в русскую рулетку. «Челси», наказывай

Формула матча: две атаки из топ-3 АПЛ + проблемы в обороне = голы.

В субботу, 25 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев сомневается в Хосепе Гвардиоле, но не в атаках команд.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси»

Букмекеры в своих прогнозах отдают хозяевам небольшое предпочтение. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (около 28% вероятности). Ничейный исход идёт с коэффициентом 4.30 (23%).

Ставка на матч чемпионата Англии «Ман Сити» — «Челси» (25.01.2025)

Ещё недавно поставить на домашнюю победу «Ман Сити» против «Челси» за коэффициент выше двойки было сродни чуду. Видишь — пользуйся и не думай, пока линию не прогрузили. Но теперь это реальность. Команда Гвардиолы проводит неудачный сезон, играла в среду в Лиге чемпионов и получила чудовищные 2:4 от «ПСЖ».

«Челси» в это время отдыхал и готов побороться за самые высокие места. Вряд ли лондонцы всерьёз участвуют в чемпионской гонке, но в топ-4 при их затратах и наборе футболистов попадать обязаны.

На мой взгляд, есть все предпосылки для результативного матча.

Три последние встречи «Ман Сити» напоминают генератор случайных чисел. Или, с учётом цены ошибок в той же Лиге чемпионов, русскую рулетку:

2:4 с «ПСЖ». 6:0 с «Ипсвичем». 2:2 с «Брентфордом».

Результаты «Челси» на том же отрезке тоже намекают:

3:1 с «Вулверхэмптоном». 2:2 с «Борнмутом». 5:0 с «Моркамом».

Поэтому проверю общий тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.95. Конечно, есть риск – обычно букмекеры выставляют планку результативности на отметке 2.5, тут даже не 3, а ещё выше. Но встретятся две атакующие машины с очевиднейшими проблемами в обороне.

«Ман Сити» и «Челси» наколотили по 44 гола в 22 турах (в среднем по два за игру), больше забил только «Ливерпуль». При этом команды пропустили 29 и 27 мячей соответственно.

Холанд переподписал контракт и находится в хорошей форме, Де Брёйне снова пачками выдает ассисты, даже Грилиш забил в ЛЧ. У «Челси» тем временем солируют Палмер и Джексон, оба способны разорвать любую защиту.

Да и турнирные расклады таковы, что даже ничья никого не устроит. Оба клуба будут играть на победу, что почти наверняка гарантирует футбол на встречных курсах и множество голевых моментов. Вратари «Манчестер Сити» и «Челси» не выделяются чем-то выдающимся, они вряд ли окажут ключевое влияние на результат. Верю в гол.

Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.95.

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