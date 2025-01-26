Экспресс на Серию А: «Интеру» легко, «Лацио» и «Фиорентине» — весело

В воскресенье в итальянской Серии А пройдут сразу два матча с участием топ-клубов. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на 26 января. В программе — веселье в Риме и лёгкая победа «Интера».

Прогноз на матч «Лацио» — «Фиорентина»

У подопечных Марко Барони есть много поводов для радости. Перед 22-м туром коллектив из Рима шёл в топ-4 чемпионата Италии, набрав 39 очков. «Лацио» до победы над «Реалом Сосьедад» одолел «Верону» со счётом 3:0, а до того сыграл вничью с бойким «Комо» (1:1) Сеска Фабрегаса. Хотя должен был побеждать, если бы не вмешалось удаление во втором тайме. При этом суммарно римляне забили 37 мячей за 21 матч в Серии А. Перед новым туром это третий результат среди всех участников. Больше лишь у «Аталанты» (46) и «Интера» (51).

И здесь Давид де Хеа должен напрячься. Подписание бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» пошло на пользу как «Фиорентине», так и самому голкиперу. За 17 встреч в воротах в этом розыгрыше чемпионата Италии испанец пропустил 18 мячей. Очень часто выручал свою новую команду и вернул былую уверенность. Однако в последних матчах с увеличением сейвов парадоксально участились пропущенные мячи.

Только за три встречи на внутренней арене в 2025 году флорентийцы пропустили шесть раз: три мяча от «Наполи» (0:3), два мяча от «Монцы» (1:2), один мяч — от «Торино» (1:1). По два пропущенных от «Ювентуса» (2:2) и «Удинезе» (1:2) в конце декабря тоже забывать не стоит. Отсюда не совсем понятно, почему букмекеры прогнозируют скромную результативность в предстоящем матче.

Несмотря на прохудившуюся оборону, «Фиорентина» регулярно забивает. Она вполне может поразить ворота далеко не безупречного «Лацио» хотя бы раз. Хотя понятно, что «Лацио» должен быть на кураже, обязан побеждать. Тотал больше 2.5 мяча в качестве ставки выглядит перспективно.

Прогноз на матч «Лечче» — «Интер»

В первом круге жёлто-красные уступили «Интеру» со счётом 0:2. И это у них ещё многое получалось. Обычно проигрывают лидерам разгромно или крупно. Загибаем пальцы: «Аталанте» (0:6), «Милану» (0:3), «Фиорентине» (0:6), «Роме» (1:4). А на прошлой неделе ещё и далеко не самому мощному «Кальяри» влетели 1:4. Вдобавок на «Лечче» напала эпидемия травм.

Беспроигрышная серия «нерадзурри» в чемпионате Италии тем временем насчитывает 15 матчей. Ничьих за этот период только три: с «Ювентусом» (4:4), «Наполи» (1:1) и «Болоньей» (2:2). С представителями нижней части турнирной таблицы у подопечных Симеоне Индзаги, за редким исключением, не возникает проблем.

Порой у миланцев случаются перебои с результативностью. За примером далеко ходить не нужно: на днях с минимальным перевесом победили «Спарту» (1:0). Впрочем, это достаточно редкое явление. В Италии нет команды, которая забивала бы чаще. В среднем за игру в Серии А «нерадзурри» заколачивают 2,5 мяча, а пропускают меньше одного.

Переживать за результативность «Интера» не стоит и потому, что всё больше уверенности в себе чувствует лучший бомбардир команды Лаутаро Мартинес: чемпион мира отличился в трёх из четырёх предыдущих туров чемпионата Италии. А ещё именно он забил победный гол в ворота «Спарты».

Экспресс на чемпионат Италии 26 января

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола в матче «Лацио» — «Фиорентина» за 2.07.

Ставка 2: «Интер» победит с форой (-1.5) за 2.05.

Общий коэффициент = 2.07 х 2.05 = 4.24.