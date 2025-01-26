«Венеция» — «Верона». Деян Станкович гордится

27 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Венеция» примет «Верону». Встреча пройдёт на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Главный арбитр — Джанлука Манганьелло.

Коэффициенты на матч Серии А «Венеция» — «Верона» 27 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Венеции» предлагается с коэффициентом 2.25, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Вероны» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Венеция» — «Верона» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Венеция» — «Верона» (27.01.2025)

Как же много страсти в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии. Идёт плотная борьба за выживание. Встречу соперников, несмотря на то что они располагаются в зоне вылета, можно назвать одним из центральных матчей тура. Наблюдать за их выступлениями весьма интересно.

«Венеция» проиграла только дважды в семи предыдущих турах Серии А, причём самым что ни на есть главным претендентам на скудетто: «Наполи» (0:1) и «Интеру» (0:1). Безусловно, соперники доминировали и могли забить больше, но в то же время у оранжево-чёрно-зелёных были серьёзные шансы сравнять счёт и избежать поражений. Боролись до последнего.

Результативность ниже только у «Дженоа», однако это не потому, что Эусебио Ди Франческо не поставил атаку. Его подопечные классно открываются в чужой штрафной, комбинируют, исправно создают голевые моменты. Корень проблемы кроется в недостаточно хорошей реализации. То в каркас мяч попадёт, то голкипер выручит.

А вот пропускают оранжево-чёрно-зелёные частенько: в среднем за игру 1,6 гола. Показатель был бы гораздо хуже, не арендуй «Венеция» у «Интера» сына легендарного Деяна Станковича — Филипа. Практически в каждом матче вратарь совершает захватывающие дух сейвы. Талант.

В матче с «Вероной» у Филипа Станковича наверняка будет немало работы. «Мастифы» нацелены исправиться за поражения в предыдущих двух турах чемпионата Италии от «Наполи» (0:2) и «Лацио» (0:3). Отрыв от «Венеции» сократился до четырёх очков. Положение становится опасным.

Подопечные Паоло Дзанетти забивают почаще, чем «Венеция». Однако нет в лиге команды, которая проигрывала бы чаще и пропускала больше, чем «Верона». 14 поражений и в среднем за игру получают 2,2 гола. Конструируют атаки здорово, но слишком многое позволяют соперникам у своих ворот.

Напрашивается ставка на «обе забьют». Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Фаворита выявить невозможно. Многое будет зависеть от отдельных эпизодов и удачи. Ждём, что матч будет проходить на примерно равных скоростях. Как минимум по одному разу соперники должны друг друга огорчить.

Ставка: обе забьют за 1.87.