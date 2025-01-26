Экспресс на АПЛ: «МЮ» осваивается на 13-м месте

26 января завершится программа 23-го тура АПЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на два матча, которые будут сыграны в воскресенье.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Вест Хэм»

Бирмингемцы набрали отличный ход в чемпионате Англии: пять побед и две ничьих при двух поражениях. Проиграли не абы кому — крепким «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ньюкаслу» (0:2). Важно, что в обоих случаях уступили в гостях. В предыдущем туре «львы» на выезде отняли очки у «Арсенала» (2:2), показали характер и отыгрались с 0:2!

«Вест Хэму» забить будет нетрудно. После крупного поражения от «Ливерпуля» (0:5) и разгрома от «Арсенала» (1:4) лондонцев возглавил Грэм Поттер. Затем они уступили как раз «Астон Вилле» (1:2) в Кубке Англии, с большим везением дома победили «Фулхэм» (3:2) и проиграли «Кристал Пэлас» (0:2). Магии не произошло. В трёх матчах подопечные Поттера нанесли всего 22 удара, лишь пять из них пришлись в створ. Маловато будет.

Конечно, можно сказать, что Грэму Поттеру просто нужно время на то, чтобы освоиться и отладить механизмы. Это разумно. Вот только смена тренера должна была воодушевить «молотобойцев», а этого не произошло. Они как пропускали много, так и продолжают: в среднем за игру в АПЛ получают 1,9 гола, а забивают только 1,3.

Вполне вероятно, «Астон Вилла» вновь победит «Вест Хэм» со счётом 2:1 или что-то в районе того. Бирмингемцы проиграли лишь один-единственный из 11 матчей АПЛ на своём поле. В среднем за игру дома они отгружают 1,7 гола, но и пропускают, несмотря на старания Эмилиано Мартинеса, нередко. Два-три забитых мяча наверняка увидим, а может, и больше.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «МЮ»

«Фулхэм» держит почти такой же темп, как «Брайтон», которому «Манчестер Юнайтед» в предыдущем туре АПЛ на своём поле уступил со счётом 1:3. Отличие заключается только в том, что у «дачников» на одну ничью меньше, чем у «чаек» (девять). Побед одинаково — по восемь. «Дачники» проиграли лишь однажды в 10 предыдущих турах чемпионата Англии. И то — на выезде.

Зато получилось зацепиться за очки с «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), а также одолеть «Челси» (2:1). То есть выжимали результат во встречах с соперниками, у которых на бумаге состав сильнее. Они такие клубы совершенно не боятся. «Манчестер Юнайтед» тем временем выиграл всего лишь два из девяти предыдущих матчей АПЛ. Победил находившийся в ужасном виде «Манчестер Сити» (2:1) и замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (3:1). На этом, извините, всё.

Будет чудом, если в таком виде «Манчестер Юнайтед» сможет победить «Фулхэм» на «Крэйвен Коттедж». «Дачники» потерпели только два поражения в этом сезоне на своём поле. Манкунианцы тем временем выиграли всего лишь 2 из 10 встреч в АПЛ на выезде. Статистика неумолима.

Высокой результативности не ждём. Только в 1 из 17 предыдущих туров чемпионата Англии «Фулхэм» забил больше двух мячей. Плюс «красные дьяволы» на выезде прагматичны: в 10 таких встречах АПЛ забили только 10 раз, а пропустили 12. Кроме того, ни в одной из восьми последних очных игр в АПЛ соперники не преодолели планку в три гола.

Экспресс на АПЛ 26 января

Ставка 1: победа «Астон Виллы» + тотал больше 1.5 гола за 1.85.

Ставка 2: «Фулхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.97.

Общий коэффициент = 1.85 х 1.97 = 3.64.