Янник Синнер — Александр Зверев: пожеланию Джоковича не суждено сбыться

26 января — день финала мужского одиночного разряда первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. В решающем матче встретятся два первых сеяных — итальянец Янник Синнер и Александр Зверев из Германии. Начало матча запланировано на 11:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом Синнера. Поставить на победу первой ракетки мира можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 72% вероятности. Шансы Зверева добиться триумфа оцениваются котировкой 3.40 (около 28%).

Ставка на итальянца с форой (-1.5) по сетам доступна за 1.70, а на успех Синнера в трёх партиях можно поставить с коэффициентом 2.95. Вероятность того, что Зверев не отдаст сопернику ни сета, оценивается котировкой 10.00. Поставить на то, что представитель Германии выиграет как минимум две партии, можно за 2.15.

На тай-брейк в финале можно сделать ставку с коэффициентом 1.33. Вероятность того, что в матче будет как минимум четыре сета, оценили в 1.52.

Джокович — за Зверева. Но Синнер — явный фаворит

Оба теннисиста прошли путь к финалу довольно уверенно. У Синнера возникли небольшие проблемы в матче второго круга с австралийцем Тристаном Скулкейтом (здесь проигранный сет можно списать на недонастрой), да Хольгер Руне в 1/8 финала сумел забрать партию у первой ракетки мира. Хорошо играл на старте полуфинала Бен Шелтон, но Янник в ключевые моменты первого сета включился, выиграл партию, а дальше уже не позволил сопернику ничего.

Зверев отдал по одной партии Уго Умберу в 1/8 и Томми Полу — в 1/4 финала, а вот в полуфинале представителю Германии немного повезло. Новак Джокович и так был измотан четвертьфиналом с Карлосом Алькарасом, да ещё и получил травму — разрыв мышцы. Серб сыграл первый сет, уступил его на тай-брейке, после чего отказался от продолжения борьбы. Да и матч их был раньше на несколько часов, так что Александр будет немного посвежее.

Интересно, что и личные встречи между этими теннисистами в пользу Зверева — 4:2. При этом немец дважды побеждал соперника на турнирах «Большого шлема» и именно на харде. Правда, не на австралийском, а на американском. Так что играть против Янника он умеет. Но главная проблема Зверева — в голове.

Александр — эмоциональный игрок, у которого бывают срывы по ходу матчей. И, конечно, велика вероятность того, что он не справится со своими нервами в финале «Большого шлема». На его фоне Синнер — просто образец хладнокровия. К тому же Яннику нужно защищать очки за победу — не самый важный, но всё-таки фактор. Зверев же в прошлом году в Мельбурне остановился в полуфинале, так что в плане очков прибавку он уже получил.

Новак Джокович на послематчевой пресс-конференции после полуфинала сказал, что Зверев давно заслужил свой титул на турнире «Большого шлема». Серб обещал болеть за немецкого теннисиста. Но Синнер сейчас смотрится более предпочтительно.

На что здесь ставить? Для экспресса хороший вариант — обмен сетами, всё-таки зацепиться минимум за сет Зверев должен. Если же говорить об одиночных ставках, то мы бы рассмотрели пари на победу Синнера и тотал больше 3.5 сета. Коэффициент на этот исход — 2.13. А с победой на «Большом шлеме» Звереву предстоит подождать. Как минимум до «Ролан Гаррос».

Ставка: победа Синнера и ТБ 3.5 сета за 2.13.