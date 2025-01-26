Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ак Барс — Салават Юлаев: прогноз на матч КХЛ 27 января 2025, где смотреть трансляцию онлайн, какой канал покажет

«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Казань неприступна
Михаил Коробов
«Ак Барс» — «Салават Юлаев», прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
«Барсы» выиграли шесть из семи последних «зелёных дерби» на своём льду. Копилка вот-вот пополнится.

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 27 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.65 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (27.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конкуренция в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции высокая. Претендуют на победу сразу пять клубов. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» – среди них. «Зелёное дерби» редко получается скучным. А из-за турнирного расклада градус соперничества становится ещё выше. Хотя куда уж выше… В любом случае будет интересно.

Манкунианцы стали посмешищем:
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Света в конце тоннеля нет
«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Света в конце тоннеля нет

«Ак Барс» на днях уступил «Сибири» (0:1). Вроде бы обидно и внезапно, но тут надо учитывать историю противостояния. Ведь новосибирцы обыграли «барсов» в Казани в седьмой раз подряд. У «Салавата Юлаева» в этом плане успехи значительно скромнее: триумфален только один из семи предыдущих визитов на «Татнефть-Арене». Маловато будет.

У Виктора Козлова не получается добиться от подопечных хороших результатов на выезде: уфимцы выиграли на чужом льду меньше половины матчей. А ведь встреча с «Ак Барсом» станет для них третьей гостевой за пять дней. Да ещё и подходят после изматывающей игры со СКА. Настрой, дерби — это понятно, но энергия и запас сил не бесконечны.

У «барсов» календарь легче. Сложный выезд на Дальний Восток позади. Его последствия сказались на результате с «Сибирью», но дальше должно пойти проще. У Анвара Гатиятулина имелось три дня на то, чтобы провести работу над ошибками и хорошенько подготовиться к битве с уфимцами. А у его подопечных — на то, чтобы восстановить запас сил.

Заключить пари на итоговую победу казанцев можно за 1.78. Если одолеют уфимцев в основное время, сыграет коэффициент 2.40. В пятя из семи последних очных встреч «барсы» победили по итогам 60 минут. И только один раз в этом сезоне они потерпели больше одного поражения подряд. Было это, между прочим, ещё в октябре.

В Италии весело:
«Лечче» — «Интер». Лаутаро Мартинес сделает это снова
«Лечче» — «Интер». Лаутаро Мартинес сделает это снова

С другой стороны, «Салават Юлаев» всё же непростой соперник. Совсем списывать его со счетов не стоит. В гостях уфимцы побеждали «Локомотив», «Спартак», «Трактор» и «Северсталь». Да, это было ещё в первой половине сезона, но за одно очко может получиться зацепиться на морально-волевых качествах.

Ставка: победа «Ак Барса» с учётом ОТ и буллитов за 1.78.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android