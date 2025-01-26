«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Казань неприступна

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 27 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.65 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (27.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Конкуренция в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции высокая. Претендуют на победу сразу пять клубов. «Ак Барс» и «Салават Юлаев» – среди них. «Зелёное дерби» редко получается скучным. А из-за турнирного расклада градус соперничества становится ещё выше. Хотя куда уж выше… В любом случае будет интересно.

«Ак Барс» на днях уступил «Сибири» (0:1). Вроде бы обидно и внезапно, но тут надо учитывать историю противостояния. Ведь новосибирцы обыграли «барсов» в Казани в седьмой раз подряд. У «Салавата Юлаева» в этом плане успехи значительно скромнее: триумфален только один из семи предыдущих визитов на «Татнефть-Арене». Маловато будет.

У Виктора Козлова не получается добиться от подопечных хороших результатов на выезде: уфимцы выиграли на чужом льду меньше половины матчей. А ведь встреча с «Ак Барсом» станет для них третьей гостевой за пять дней. Да ещё и подходят после изматывающей игры со СКА. Настрой, дерби — это понятно, но энергия и запас сил не бесконечны.

У «барсов» календарь легче. Сложный выезд на Дальний Восток позади. Его последствия сказались на результате с «Сибирью», но дальше должно пойти проще. У Анвара Гатиятулина имелось три дня на то, чтобы провести работу над ошибками и хорошенько подготовиться к битве с уфимцами. А у его подопечных — на то, чтобы восстановить запас сил.

Заключить пари на итоговую победу казанцев можно за 1.78. Если одолеют уфимцев в основное время, сыграет коэффициент 2.40. В пятя из семи последних очных встреч «барсы» победили по итогам 60 минут. И только один раз в этом сезоне они потерпели больше одного поражения подряд. Было это, между прочим, ещё в октябре.

С другой стороны, «Салават Юлаев» всё же непростой соперник. Совсем списывать его со счетов не стоит. В гостях уфимцы побеждали «Локомотив», «Спартак», «Трактор» и «Северсталь». Да, это было ещё в первой половине сезона, но за одно очко может получиться зацепиться на морально-волевых качествах.

Ставка: победа «Ак Барса» с учётом ОТ и буллитов за 1.78.