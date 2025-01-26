«Дженоа» — «Монца». Легенда «Арсенала» даёт результат

27 января в матче 22-го тура итальянской Серии А «Дженоа» примет «Монцу». Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Даниэле Довери.

Коэффициенты на матч Серии А «Дженоа» — «Монца» 27 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Дженоа» предлагается с коэффициентом 2.32, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Монцы» оценивается коэффициентом 3.90 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.02, что составляет примерно 32%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Дженоа» — «Монца» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Монца» (27.01.2025)

После смены главного тренера дела «Дженоа» пошли в гору. Лишь два поражения в девяти предыдущих турах. Единственное — ничьих за этот период многовато, аж пять штук. И не сказать, что у «грифонов» был какой-то сложный календарь. В основном в соперниках были середняки и аутсайдеры. Как бы то ни было, для представителя нижней части таблицы продуктивность добротная.

К чести подопечных легендарного Патрика Виейра, надо отметить, что поражения случились от сильных соперников — лидирующего «Наполи» (1:2) и здорово прибавившей под руководством опытного Клаудио Раньери «Ромы» (1:3). Благодаря французскому специалисту «Дженоа» поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. Запас от зоны вылета есть, можно выдохнуть.

Виейра не стал изобретать велосипед. Он развивает прагматичный стиль, который привычен команде. Генуэзцы не пропустили в пяти из восьми последних матчей чемпионата Италии. Забили за этот период времени семь мячей. Скромно, зато эффективно.

Лучше так, чем замыкать турнирную таблицу чемпионата Италии. А именно так поступает «Монца». С каждой неделей шансы бело-красных сохранить прописку в элитном дивизионе становятся меньше. Отставание от располагающегося на 17-й строчке «Эмполи» уже большое — семь очков. Ещё немножко — и оно станет угрожающим.

Назначение бывшего футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти «Монцу» не вдохновило: одна победа при трёх поражениях. Обыграли «Фиорентину» (2:1) дома и не без везения. Соперник недооценил бело-красных, не воспользовался территориальным преимуществом. Единичный случай, который можно вынести за скобки.

«Монца» ослаблена важными кадровыми потерями и эмоционально подавлена. Бело-красные проиграли 9 из 12 предыдущих матчей Серии А, а также с треском вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив «Болонье» (0:4). Попробуй сохрани с такими результатами позитивный настрой. Напрашивается 1Х через общий «низ».

Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 2.5 гола за 1.93.