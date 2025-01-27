Экспресс на чемпионат Италии: Боккетти и сын Станковича в деле

Футбольные выходные позади, но на понедельник тоже кое-что осталось. Особое внимание Серии А, где 27 января пройдут сразу два матча. Подходящий вариант для экспресса.

Ставка на матч «Венеция» — «Верона»

«Венеция» проиграла только дважды в семи предыдущих турах Серии А, причём самым что ни на есть главным претендентам на скудетто: «Наполи» (0:1) и «Интеру» (0:1). Результативность ниже только у «Дженоа», однако это не потому, что Эусебио Ди Франческо не поставил атаку. Корень проблемы кроется в недостаточно хорошей реализации. То в каркас мяч попадёт, то голкипер выручит. А вот пропускают оранжево-чёрно-зелёные частенько.

«Мастифы» нацелены исправиться за поражения в предыдущих двух турах чемпионата Италии от «Наполи» (0:2) и «Лацио» (0:3). Отрыв от «Венеции» сократился до четырёх очков. Положение становится опасным. Подопечные Паоло Дзанетти забивают почаще, чем венецианцы. Однако нет в лиге команды, которая проигрывала бы чаще и пропускала больше, чем «Верона». 14 поражений и в среднем за игру получают 2,2 гола. Конструируют атаки здорово, но слишком многое позволяют соперникам у своих ворот.

Напрашивается ставка на «обе забьют». Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Фаворита выявить невозможно. Многое будет зависеть от отдельных эпизодов и удачи. Ждём, что матч будет проходить на примерно равных скоростях. Как минимум по одному разу соперники должны друг друга огорчить.

Ставка на матч «Дженоа» — «Монца»

После смены главного тренера дела у «Дженоа» пошли в гору. Лишь два поражения в девяти предыдущих турах. Единственное — ничьих за этот период многовато, аж пять штук. К чести подопечных легендарного Патрика Виейра, надо отметить, что поражения случились в матчах с лидирующим «Наполи» (1:2) и здорово прибавившей под руководством опытного Клаудио Раньери «Ромой» (1:3). Благодаря французскому специалисту «Дженоа» поднялся на 12-ю строчку.

А вот «Монца» идёт последней. С каждой неделей шансы бело-красных сохранить прописку в элитном дивизионе становятся меньше. Отставание от располагающегося на 17-й строчке «Эмполи» уже большое — семь очков. Ещё немножко — и оно станет угрожающим.

Назначение бывшего футболиста московского «Спартака» Сальваторе Боккетти «Монцу» не вдохновило: одна победа при трёх поражениях. Обыграли «Фиорентину» (2:1) дома и не без везения. Соперник недооценил бело-красных, не воспользовался территориальным преимуществом. Единичный случай, который можно вынести за скобки.

«Монца» ослаблена кадровыми потерями и эмоционально подавлена. Бело-красные проиграли 9 из 12 предыдущих матчей Серии А, а также с треском вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив «Болонье» (0:4). Попробуй сохрани с такими результатами позитивный настрой. Напрашивается 1Х через общий «низ».

Экспресс на футбол 27 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Венеция» — «Верона» за 1.90.

Ставка 2: «Дженоа» не проиграет «Монце» + тотал меньше 2.5 гола за 1.96.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.96 = 3.72.