Экспресс на КХЛ с коэффициентом 5.31: ЦСКА победит, «Спартак» пригорюнится

Понедельник — отличный повод обратить внимание на КХЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на два топ-матча, которые будут сыграны 27 января.

Ставка на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» на днях уступил «Сибири» (0:1). Вроде бы обидно и внезапно, но тут надо учитывать историю противостояния. Ведь новосибирцы обыграли «барсов» в Казани в седьмой раз подряд. У «Салавата Юлаева» в этом плане успехи значительно скромнее: триумфален только один из семи предыдущих визитов на «Татнефть Арену».

У Виктора Козлова не получается добиться от подопечных хороших результатов на выезде: уфимцы выигрывают на чужом льду меньше половины матчей. А ведь встреча с «Ак Барсом» станет для них третьей гостевой за пять дней. Да ещё и подходят они к ней после изматывающей игры со СКА. Учтём и это.

У «барсов» календарь легче. Сложный выезд на Дальний Восток позади. Его последствия отразились на результате с «Сибирью», но дальше должно пойти проще. У Анвара Гатиятулина было три дня на то, чтобы провести работу над ошибками и хорошенько подготовиться к битве с уфимцами. А у его подопечных — восстановить запас сил.

Заключить пари на итоговую победу казанцев можно за 1.80. Если одолеют уфимцев в основное время, сыграет коэффициент 2.40. Пять из семи последних очных встреч «барсы» выиграли по итогам 60 минут. И только один раз в этом сезоне они потерпели больше одного поражения подряд. Было это, между прочим, ещё в октябре.

Ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Шестое московское дерби в сезоне. Минимальное преимущество на стороне «Спартака» — три победы против двух. Плюс преимущество своего льда, хотя в случае с «Мегаспортом» это не столь значимый фактор. А ещё — разница в последних результатах. Подопечные Алексея Жамнова забрали два из трёх предыдущих матчей — у воспрявшего «Куньлуня» и лидера сводной таблицы «Локомотива».

Проиграли только в Нижнем Новгороде, да и то по буллитам. ЦСКА тем временем не одерживал двух побед подряд с прошлого года. Казалось бы — бери П1 с лёгким сердцем и радуйся добротному коэффициенту. Но всё портят нюансы. Как обычно.

Во-первых, «Спартак» забрал три стартовых дерби в сезоне, а вот два последующих остались за армейцами. Оба раза те забросили по четыре шайбы за 60 минут. Во-вторых, ЦСКА адаптировался к изменениям в составе на дедлайне и потихоньку поднимается. Победы чередуются с поражениями. Если следовать этому принципу, сейчас черёд победы.

И, наконец, главное. Красно-белые выйдут на лёд во второй раз за трое суток. После битвы с ярославцами, где были постоянное давление, много игры в своей зоне и нервная концовка. То есть ушло много сил и эмоций. А ЦСКА отдыхал… отставить, не отдыхал. ЦСКА готовился к дерби аж с 20 января. Не так много, чтобы заржаветь. Но достаточно, чтобы привести себя в порядок, добавить сыгранности и взаимопонимания.

Потому идем против линии. Вариантов уйма на любой вкус. Любителям рисковать — П2 за 2.95, осторожным — Х2 за 1.60, ценителям золотой середины — ИТБ 2.5 гола ЦСКА за 1.95. Всё необходимое для того, чтобы выиграть, у ЦСКА есть. Думается, для трёх-четырёх голов и победы этого хватит.

Экспресс на КХЛ 27 января

Ставка 1: итоговая победа «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 1.80.

Ставка 2: победа ЦСКА в матче со «Спартаком» за 2.95.

Общий коэффициент: 1.80 х 2.95 = 5.31.