«Боруссия» — «Шахтёр». У украинцев в любом случае мало шансов

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) местная «Боруссия» примет украинский «Шахтёр». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Оба соперника находятся в разных ситуациях, но тем интереснее.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Шахтёр» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу дортмундской «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа украинского «Шахтёра» оценивается коэффициентом 7.70 (чуть больше 10% вероятности). Ничья доступна за 5.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе стороны, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятные счета — 2:0, 2:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Шахтёр» (29.01.2025)

Руководители дортмундской «Боруссии» отправили главного тренера в отставку. Понять чувства боссов можно, ведь 10-е место в чемпионате Германии и 14-е место в Лиге чемпионов — это не то, о чём должен мечтать такой амбициозный клуб. Однако даже четыре поражения подряд в такой ситуации вряд ли являются веской причиной.

Так или иначе, Нури Шахин уволен, а «Боруссия» ищет тренера. Кое-как исполняющий обязанности тренер молодёжки может взбодрить футболистов. Плюс возвращение на домашнюю арену после серии из трёх выездов должно помочь перезагрузиться. Но ведь в целом всё было не так уж критично, если подумать. По крайней мере пока не всё пропало.

Дортмундцы после 18-го тура в немецкой Бундеслиге идут лишь в трёх очках от топ-6. Впереди ещё много матчей, и одна-две победные серии могут всё поменять. Кроме того, за семь туров на общем этапе Лиги чемпионов чёрно-жёлтые добыли четыре победы. При успешном выступлении с «Шахтёром» есть шансы даже финишировать в топ-8.

А успешно выступить здесь более чем реально. Украинский «Шахтёр» находится в условиях разъездов уже длительное время. Готовится на базе в Турции, домашние матчи на евроарене проводит в Германии. Недавно, например, обыграл французский «Брест» со счётом 2:0. Однако практики может не хватать, ведь чемпионат Украины ушёл на перерыв, а одними товарняками сыт не будешь.

В матчах с более-менее сильными клубами в этой кампании Лиги чемпионов «Шахтёр» терпел неудачи. Получил четыре мяча суммарно от «Аталанты» (0:3) и «Арсенала» (0:1), упустил победу над ПСВ (2:3) и провалился с «Баварией» (1:5). «Боруссию» в нынешнем состоянии, конечно, трудно отнести к этому списку, но в предстоящей встрече она справедливо выступит фаворитом.

Украинцы могут забить. Даже, скорее всего, забьют, если учитывать проблемы немецкой команды в обороне как на внутренней арене, так и в еврокубках. Только рассчитывать на очки гостям будет тяжело. В качестве ставки можно рассмотреть голы в обе стороны. А если взять к этому 1Х, получится немного поднять потенциальный выигрыш. Счёт 2:1 в пользу хозяев выглядит логично.

Ставка: обе забьют и «Боруссия» не проиграет за 2.08.