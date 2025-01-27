СКА — «Витязь». Роман Ротенберг вернулся в колею

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА примет «Витязь». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Витязь» 28 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что равно приблизительно составляет 55% вероятности. Победа «Витязя» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.50 (примерно 21%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча СКА — «Витязь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.80, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.40. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.40. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.50.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Витязь» (28.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА проиграл пять из семи предыдущих матчей. Стоит признать, что календарь был непростой. Все соперники из топ-10 сводной таблицы КХЛ. Тем важнее, что после четырёх поражений подряд подопечные Романа Ротенберга взяли себя в руки: победили лидирующий «Локомотив» (5:2) и крепкий «Салават Юлаев» (3:2). Внушает оптимизм.

Несмотря на отсутствие нескольких ведущих хоккеистов, в частности Евгения Кузнецова, результативность петербуржцев не просела. 22 шайбы в последних шести играх — солидно. С «Салаватом Юлаевым» порадовали Дмитрий Юдин (отдал результативную передачу) и Илья Карпухин (забил гол). Адаптация новичков пришлась на сложный период.

Никак не получается у тренерского штаба Романа Ротенберга решить проблемы оборонительного характера. В среднем армейцы пропускают три шайбы — чаще всех среди представителей топ-7 обеих конференций, но и забивают 3,6 гола — больше всех в лиге. Располагающимся в нижней части сводной таблицы КХЛ клубам достаётся больше всего.

Обе встречи с петербуржцами в этом сезоне «Витязю» лучше бы забыть. Дома «богатыри» проиграли разгромно — 1:8, а в Санкт-Петербурге уступили 2:5. Разница в исполнительском мастерстве слишком большая, чтобы о чём-то говорить. Да и рисунок игры у СКА значительно эффективнее.

Подопечные Павла Десяткова выиграли всего лишь 3 из 11 предыдущих встреч. И то — досталось располагающимся вне зоны плей-офф «Сочи» (2:1 ОТ), «Ладе» (6:2) и «Нефтехимику» (4:3). Это максимум, на который нынче способны «богатыри». Семь из восьми поражений они потерпели по итогам 60 минут.

Шансы «Витязя» догнать идущий на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» откровенно малы. Отставание огромное — девять очков. Желания проявить характер не видно бо́льшую часть сезона, да и ресурсов для этого нет. Состав откровенно посредственный, спецбригады разницы не делают.

Несмотря на старания Андрея Кареева и Максима Дорожко, «богатыри» исправно получают в свои ворота. В среднем за встречу пропускают 2,8 шайбы, а забивают всего 2,5. Вероятно, петербуржцы снова выиграют крупно или даже разгромно. Берём фору на фаворита.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.95.