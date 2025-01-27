«Металлург» — «Динамо» Минск. Так играют чемпионы

«Лисы» проиграли в основное время лишь раз за 13 предыдущих матчей. Вот это сила духа!

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» примет минское «Динамо». Встреча пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Мн 28 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.88, что составляет приблизительно 51% вероятности. Победа «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.85 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Металлург» — «Динамо» Минск получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.70.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Динамо» Минск (28.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Несмотря на потерю очков в трёх из четырёх предыдущих матчей, «Металлург» остаётся одним из главных претендентов на первую строчку Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Трактора» приличное — семь очков, зато действующий чемпион выходил на лёд на два раза меньше. Так что всё близко.

Уступали «лисы» исключительно командам с Дальнего Востока: дважды — в гостях, один раз — в родных стенах. В принципе, можно вынести эти случаи за скобки. «Адмирал» очень опасен дома, а «Амур» выдал лучший отрезок за полгода. Действующий чемпион будет мотивирован оправдаться за неудачи. Минское «Динамо» ждёт сложное испытание в Магнитогорске.

Если заглянуть чуть глубже, обнаружится беспроигрышная девятиматчевая серия «лис». Нельзя сказать, что подопечные Андрея Разина всякий раз играли лучше соперников, часто вообще пропускали первыми. Однако желание выиграть открывало в хоккеистах второе дыхание и волевые качества. Вот что значит дух победителя.

Минское «Динамо» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет. Спасибо Дмитрию Квартальнову! Тренер создал боеспособную, хорошо дисциплинированную команду. Рисунок игры понятный и конкретный, мало ошибок, нижние звенья регулярно выигрывают микроматчи. Будет интересно понаблюдать за «зубрами» в Кубке Гагарина.

К слову, в плей-офф подопечные Дмитрия Квартальнова могут выйти с шестого места. Пока что его занимает СКА, но у «зубров» есть две игры в запасе. А отставание от петербуржцев составляет три очка. Главное — не терять желания, не расслабляться. Задача попадания в Кубок Гагарина уже практически решена. Отрыв от «Куньлуня» огромный — 10 очков.

Хорошо бы ещё не растерять форму из-за большого перерыва. Две недели — солидный простой. А у минчан ведь и так не лучшим образом обстоят дела с выездными встречами. Они выиграли только 12 из 22 матчей на чужом льду. И по большей части доставалось аутсайдерам. Восемь поражений потерпели в основное время. Многовато.

Предлагаем проверить 1Х + ТМ 6.5 шайб. Магнитогорцы проиграли всего лишь 1 из 13 предыдущих матчей в основное время. И лишь в одном-единственном случае было забито больше шести голов. История противостояний также всецело на стороне данного исхода. 7 из 10 последних встреч закончились именно так.

Ставка: «Металлург» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.84.