«Куньлунь» — «Трактор». Челябинск бронирует первое место

28 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» примет «Трактор». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Мытищи». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Куньлунь» — «Трактор» 28 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Куньлунь» — «Трактор» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.48, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.50. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.50.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Пекин — «Трактор» Челябинск (28.01.2025)

Выдав семиматчевую беспроигрышную серию, «Куньлунь» подарил болельщикам надежду на выход в плей-офф. Однако далее последовали три поражения подряд, которые эту самую надежду перечеркнули если не ручкой, то карандашом. Отставание от занимающего восьмое место в турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» увеличилось до шести очков.

Если разобраться, удачный отрезок «Ред Стар» — это не что-то экстраординарное. Отчасти успехи объясняются уровнем оппонентов: за последние два месяца из топ-7 обеих конференций подопечные Михаила Кравца победили только переживающий трудные времена «Спартак» (4:2) и крайне неудачно начавший 2025 год ЦСКА (3:0).

Гордиться этими успехами однозначно можно, но делать какие-то глобальные выводы точно не стоит. «Куньлунь» был и остаётся очень нестабильным андердогом. Который, правда, стал гораздо меньше пропускать: только трижды за 11 предыдущих матчей получил больше двух шайб. Прогресс связан с усилением состава перед дедлайном и тем, что восстановились ведущие защитники.

«Трактор» на более уверенном ходу: пять побед при одном поражении, уверенность в своих силах. Уступил раздухарившейся «Сибири» (3:4), хотя счёт совсем не по игре. Мало сказать, что челябинцы доминировали. Они нанесли в два раза больше бросков в створ, чем новосибирцы. Немного не хватило удачи. И голкипер соперника оказался в ударе. Неприятно. Но бывает.

Самое главное — подопечные Бенуа Гру показывают весьма качественный командный хоккей и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Значительный вклад в успех привносит входящий в топ-3 лучших бомбардиров лиги Максим Шабанов. В 51 игре он набрал 48 (18+30) очков.

У Челябинска был неудачный отрезок, но трансформация состава на дедлайне помогла Бенуа Гру найти способ преодолеть игровой кризис. Система налажена, вперёд — к победе в конференции! У конкурентов есть несколько матчей в запасе. Сбавлять обороты чревато. Однако уральцы и не собираются.

Последнюю очную встречу «Трактор» проиграл 1:4, однако то было в Челябинске. Почему это важное уточнение? Как ни странно, подопечные Гру лучше выступают в гостях: проиграли только 9 из 27 выездных матчей. 14 побед одержали в основное время. Скорее всего, и в этот раз управятся за 60 минут. На последнем отрезке они показывают основательный хоккей.

Ставка: победа «Трактора» за 1.79.