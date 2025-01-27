«Вредный букмекер» — о главных событиях в мире ставок за последние семь дней.

Рекордный в России кешбэк и новые трансляции тенниса. Как букмекеры провели неделю

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» подводит итоги минувшей недели для российских букмекеров.

1. «Пари» запустил программу лояльности для VIP-клиентов — Pari Secret

Букмекер предлагает игрокам самый высокий кешбэк в РФ — до 30%.

Две особенно важные для пользователей детали:

— рублями, а не фрибетами;

— только от суммы чистого проигрыша.

Концепция vip-клуба Pari строится на создании комьюнити клиентов с эксклюзивными бонусами:

— приглашения на закрытые ивенты;

— поездки на топ-события с компенсацией трансфера и проживания;

— эксклюзивные подарки, мерч и другие сюрпризы.

В vip-клубе девять уровней — с кешбэком от 4% до 30%. Обновление статуса и расчёт при этом еженедельные.

Минимальный оборот ставок для первого уровня — от 1 млн без учета быстрых игр и лотерей.

Это мощный ход в борьбе за самый лакомый кусок букмекерского рынка — vip-клиентов. Букмекер постарается предоставить качественный сервис, чтобы самая платёжеспособная аудитория делала ставки именно у него.

2. BetBoom купил эксклюзивные права на трансляции турниров ATP Challenger в России

Ранее БК уже приобретала права на основные турниры ATP. Теперь весь топовый мужской теннис (за исключением турниров «Большого шлема») BetBoom показывает на своих платформах.

БК старается сделать просмотр качественным и максимально удобным, поэтому трансляции доступны на сайте, в приложении и на различных стриминговых сервисах.

Также оператор активно борется с пиратскими трансляциями — таким образом аккумулируется вся аудитория любителей мужского тенниса на своих ресурсах. А это по большей части активные игроки на ставки с высоким средним чеком.

3. Сбой в работе «Мелбет» примерно на 12-15 часов.

БК зависла — массовые проблемы возникли в ночь на 26 января. Около 1:00 пользователи начали жаловаться в социальных сетях, а поддержка сообщила о целом комплексе неполадок:

— сайт и приложение;

— ставки;

— вывод средств.

С каждым из блоков были проблемы. С чем это связано — пока непонятно. Однако со временем, ближе к обеду, функционал заработал у части пользователей, а затем и у всех остальных.

Ущерб оценить сложно. Вероятно, это 1/730 годовой выручки, но однозначно есть и репутационный урон.

4. Tennisi переезжает в новый офис в Москве на 150 рабочих мест

В 2024-м БК отметила 25-летний юбилей и продолжает развиваться. По доле рынка в РФ (а этот оператор исторически из Казахстана) занимает менее 1% и идёт на 12-м месте.

Но новый офис на 150 рабочих мест в Comcity говорит об амбициях и росте компании. Территориально это пять минут от метро Румянцево.

В последние годы во многих компаниях был тренд на удалёнку. На мой взгляд, эффективность части сотрудников и даже команд как минимум не снижается при работе вне офиса. Но есть департаменты и виды коммуникаций, где очное общение и присутствие в офисе улучшают результаты.

Поэтому эффективность в данном случае наверняка повысится.

5. «Фонбет» совместно с фондом «Память поколений» запустил проект «Города Героев»

Это благотворительная инициатива, в рамках которой в 18 городах воинской славы и трудовой доблести компания улучшит оснащение социальных учреждений, где проживают ветераны, и займётся благоустройством памятников и значимых объектов, связанных с Великой Отечественной войной.

Проект посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Считаю это важным и правильным шагом для «Фонбет», призываю другие компании по возможности участвовать в благотворительности и обязательно рассказывать об этом. Популяризировать и прививать помощь ближним среди наших граждан — важное дело, которое многие готовы разделить.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».