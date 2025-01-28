Экспресс с коэффициентом 9.86: СКА, «Трактор» и «Металлург» беспощадны

Петербуржцы вернутся на победный путь, а «Металлург» с «Трактором» с него и не сворачивали.

На сегодня, 28 января, в КХЛ запланировано сразу пять матчей. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на игры с участием «Металлурга», СКА и челябинского «Трактора».

Ставка на матч СКА — «Витязь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Никак не получается у тренерского штаба Романа Ротенберга найти решение проблем оборонительного характера. В среднем армейцы пропускают три шайбы — чаще всех среди представителей топ-7 обеих конференций, но и забивают 3,6 гола — больше всех в лиге. Располагающимся в нижней части сводной таблицы КХЛ клубам достаётся больше всего.

Обе встречи с петербуржцами в этом сезоне «Витязю» лучше забыть. Дома «богатыри» проиграли разгромно — 1:8, а в Санкт-Петербурге уступили 2:5. Разница в исполнительском мастерстве слишком большая, чтобы о чём-то говорить. Да и рисунок игры у СКА значительно эффективнее.

Подопечные Павла Десяткова выиграли всего лишь 3 из 11 предыдущих встреч. И то — досталось располагающимся вне зоны плей-офф «Сочи» (2:1 ОТ), «Ладе» (6:2) и «Нефтехимику» (4:3). Это максимум, на который нынче способны «богатыри». Семь из восьми поражений они потерпели по итогам 60 минут. При всей симпатии к «Витязю» здесь трудно увидеть что-то, кроме уверенной победы фаворита.

Ставка на матч «Металлург» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 января 2025, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» проводит один из лучших сезонов за последние несколько лет. Спасибо Дмитрию Квартальнову! Тренер создал боеспособную, дисциплинированную команду. Будет интересно понаблюдать за «зубрами» в Кубке Гагарина. Даже до шестой строчки в конференции рукой подать. Есть за что побороться.

Хорошо бы ещё не растерять форму из-за большого перерыва. Две недели — солидный простой. А у минчан ведь и так не лучшим образом обстоят дела с выездными встречами. Они выиграли только 12 из 22 матчей на чужом льду. И по большей части доставалось аутсайдерам. Восемь поражений потерпели в основное время. Многовато.

Предлагаем проверить 1Х + ТМ 6.5 шайб. Магнитогорцы проиграли всего лишь 1 из 13 предыдущих матчей в основное время. И лишь в одном-единственном случае было забито больше шести голов. История противостояния также всецело на стороне данного исхода. 7 из 10 последних встреч закончились именно так.

Ставка на матч «Куньлунь» — «Трактор»

Если разобраться, удачный отрезок «Ред Стар» — это не что-то экстраординарное. Отчасти успехи объясняются уровнем оппонентов: за последние два месяца из топ-7 обеих конференций подопечные Михаила Кравца победили только переживающий трудные времена «Спартак» (4:2) и крайне неудачно начавший 2025 год ЦСКА (3:0).

Гордиться этими успехами однозначно можно, но делать какие-то глобальные выводы точно не стоит. «Куньлунь» был и остаётся очень нестабильным андердогом. Который, правда, стал гораздо меньше пропускать: только трижды за 11 предыдущих матчей получил больше двух шайб. Прогресс связан с усилением состава перед дедлайном и тем, что восстановились ведущие защитники.

«Трактор» на более уверенном ходу: пять побед при одном поражении, уверенность в своих силах. Последнюю очную встречу «Трактор» проиграл со счётом 1:4, однако то было в Челябинске. Почему это важное уточнение? Как ни странно, подопечные Гру лучше выступают в гостях: проиграли только 9 из 27 выездных матчей. 14 побед одержали в основное время. Скорее всего, и в этот раз управятся за 60 минут.

Экспресс на КХЛ 28 января

Ставка 1: победа СКА в матче с «Витязем» с форой (-2.5) за 2.85.

Ставка 2: «Металлург» не проиграет минскому «Динамо» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.87.

Ставка 3: «Трактор» победит «Куньлунь» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.85 х 1.87 х 1.85 = 9.86.