«Манчестер Сити» — «Брюгге». А что? А вдруг?

29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Этихад» в Манчестере «Манчестер Сити» примет «Брюгге». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Брюгге» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.19, что приблизительно равно 83% вероятности. Победа «Брюгге» оценивается коэффициентом 15.5 — в районе 6%. Ничейный исход можно найти в линии за 8.30, что составляет около 11%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Брюгге» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге» (29.01.2025)

«Манчестер Сити» начал налаживать дела на внутренней арене: в последних шести турах четыре победы и две ничьих. Подопечные Хосепа Гвардиолы поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Уже кое-что, хотя до лидирующего «Ливерпуля» по-прежнему очень далёко. И всё ещё есть нерешённые игровые проблемы.

Перед яркой и заслуженной победой над «Челси» (3:1) «горожане» проиграли «ПСЖ» (2:4) в Лиге чемпионов. Всё по уже привычному сценарию: посыпались во втором тайме, хотя имели преимущество в два мяча. Перестало что-либо получаться в атаке, и на удержание сыграть не получилось. Повезло, что соперник не забил больше. Моменты были.

В результате «Манчестер Сити» опустился на 25-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Ничья от вылета не спасёт, кровь из носу нужна победа. Действующие чемпионы Англии обязаны показать свою лучшую игру. Без Родри сложно, но ситуация с кадровыми потерями уже выглядит не так страшно. Почти все восстановились и набирают форму.

Хоть встреча и состоится в Манчестере, «Брюгге» нельзя списывать со счетов. Это бойкая команда с характером, которая не первый год радует нейтральных болельщиков выстроенным футболом и сенсациями. В Лиге чемпионов выступает с запредельной самоотдачей и отменной подготовкой. Умеет ударить по больному месту, воспользоваться чужими слабостями.

Беспроигрышная серия чёрно-синих в чемпионате Бельгии насчитывает 15 матчей. А в четырёх предыдущих турах Лиги чемпионов победили «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0). Очень опасный соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. Скромный бюджет не должен вводить в заблуждение.

Как видно из результатов, «Брюгге» шикарно действует вторым номером. Обороняется весьма и весьма слаженно. Пропустить в четырёх встречах с такими сильными соперниками только два мяча — это надо уметь. «Ювентусу» чёрно-синие позволили нанести всего лишь пять ударов, причём только один пришёлся в створ. Напрашивается ставка на ТМ 3.5 мяча.

Надобности менять стратегию нет. 0:0 или 1:1 «Брюгге» будет вполне достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В матчах с делающими акцент на обороне соперниками «горожане» потеряли много очков. Показатели удручающие: выиграли только 16 из 32 матчей во всех официальных турнирах. Эрлинг Холанд в этих 16 играх забил шесть мячей.

Несмотря на то что кадровых потерь стало меньше, «горожане» уязвимы. Разница в классе очевидна, вот только прежде она далеко не всегда выходила на первый план. Ключевую роль играют волевые качества. У «Брюгге» их хоть отбавляй. А вот менталитет «Манчестер Сити» покрылся ржавчиной. Хосеп Гвардиола теряет хватку, принимает неверные решения. Он признал, что выпустить Абдукодира Хусанова в игре с «Челси» было ошибкой. Новичок «привёз». Как бы и тут не Пеп перемудрил.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.