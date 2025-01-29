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Янг Бойз — Црвена Звезда: прогноз и ставка на матч 29 января 2025, смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

Экспресс на Лигу чемпионов: вечер стыда в Мюнхене
Михаил Коробов Алексей Серяков
,
Экспресс на ЛЧ 29 января
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Лидер чемпионата Германии разнесёт худшую команду общего этапа Лиги чемпионов.

36 команд, 18 матчей, каждый начинается в 23:00 мск. Таков заключительный тур общего этапа Лиги чемпионов! Самое время собрать экспресс, чтобы добавить эмоций историческому вечеру.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Брюгге»

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» спустился на 25-ю строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов. Ничья от вылета не спасёт, кровь из носу нужна победа. Хоть встреча и состоится в Манчестере, «Брюгге» нельзя списывать со счетов. Это бойкая команда с характером, которая не первый год радует нейтральных болельщиков выстроенным футболом и сенсациями.

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Беспроигрышная серия чёрно-синих в чемпионате Бельгии насчитывает 15 матчей. А в четырёх предыдущих турах Лиги чемпионов победили «Астон Виллу» (1:0) и «Спортинг» (2:1), сыграли вничью с «Селтиком» (1:1) и «Ювентусом» (0:0). Очень опасный соперник, которого ни в коем случае нельзя недооценивать. «Брюгге» шикарно действует вторым номером. Обороняется весьма и весьма слаженно.

Напрашивается ставка на ТМ 3.5 мяча. Надобности менять стратегию нет. 0:0 или 1:1 «Брюгге» будет вполне достаточно для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В матчах с делающими акцент на обороне соперниками «горожане» потеряли много очков. Показатели удручающие: выиграли только 16 из 32 матчей во всех официальных турнирах. Эрлинг Холанд в этих 16 встречах забил шесть мячей.

Прогноз на матч «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Битва низов, которые очень хотят, но совсем не могут. Одна из редких игр, которые спокойно можно было вынести на отдельный временной слот. Ведь обе команды ни при каких обстоятельствах не пройдут в следующий этап. «Црвена Звезда» набрала три очка и располагается на 32-й строчке, а «Янг Бойз» — одна из двух команд с гордым (нет) нулём. Так что на кону прежде всего призовые от УЕФА за победу.

Если смотреть на линию букмекеров, возникает соблазн отталкиваться от хозяев. Коэффициенты равны, что кажется сомнительным. Уровень составов сопоставим, но своё поле — это важный фактор. «Црвена» традиционно опасна в родных стенах — разнесла «Штутгарт», уступила в один мяч «Бенфике» и ПСВ, дважды забила «Барселоне». В гостях всё иначе. 0:4 от «Интера», 1:5 – от «Монако». Правда, чуть не зацепились с «Миланом», но то были последние дни Паулу Фонсеки.

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Вот и получается, что 2.65 на П1 — это слишком солидно. Хотя этот вариант скорее для одиночной ставки. Мы выберем предложение попроще — ИТБ 1.5 гола «Янг Бойз» за 2.12. Есть ведь ещё третий момент — разница в тонусе. Чемпионат Сербии ушёл на паузу аж пять недель назад, а вот в Швейцарии играют исправно. «Янг Бойз» похвастать нечем (два тура без побед), но даже такие матчи намного лучше контрольных.

Ставка на матч «Бавария» — «Слован»

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Слован Бр
Братислава, Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда из Братиславы проделала немалый путь для того, чтобы выйти в общий этап Лиги чемпионов. Лучше бы вылетела раньше и попробовала свои силы в Лиге Европы или Лиге конференций. Шутка, конечно. Всё же призовые от УЕФА перевешивают даже самые жуткие результаты. Семь поражений с общим счётом 6:24 и последнее место в турнирной таблице.

Имеющегося подбора футболистов Владимиру Вайссу хватает для того, чтобы преуспевать на внутренней арене. Первое место в чемпионате Словакии, победы, голы. Однако в Лиге чемпионов уровень соперников намного выше. И тут цепляться не выходит. На линию больно смотреть. Букмекеры ставят вопрос так: насколько крупный разгром нас ожидает?

С андердогами у мюнхенцев не бывает проблем. В Лиге чемпионов они исторически играют в полную силу и всегда забивают много. В среднем за встречу во всех турнирах подопечные Компани заколачивают 2,8 гола. И это с учётом того, что не так много отгружают равным по силе соперникам. Возьмём П1 с форой (-4.5).

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 29 января

Ставка 1: тотал меньше 3.5 гола в матче «Сити» — «Брюгге» за 1.95.

Ставка 2: ИТБ 1.5 гола «Янг Бойз» за 2.12.

Ставка 3: победа «Баварии» с форой (-4.5) за 2.13.

Общий коэффициент = 1.95 х 2.12 х 2.13 = 8.81.

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