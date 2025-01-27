Павлович вернётся, Шара Буллет сдаст экзамен. Чего ждать от UFC Fight Night 250

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдёт турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера выступит экс-чемпион Исраэль Адесанья, он сразится с Нассурдином Имавовым, представляющим Францию. В соглавном поединке Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Пейджем. Кроме того, мы увидим возвращение в октагон Сергея Павловича, который будет драться с Жаирзиньо Розенстрайком. Вечер единоборств стартует в 17:00 мск, бои основного карда начнутся в 21:00 мск.

Где смотреть UFC Fight Night 250

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 250 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Fight Night 249

Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов;

Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж;

Сергей Павлович — Жаирзиньо Розенстрайк;

Саид Нурмагомедов — Винисиус де Оливейра;

Мухаммаджон Наимов — Каан Офли;

Шамиль Газиев — Томас Петерсен;

Боладжи Оки — Абдул-Карим Аль-Сельвади;

Терренс Маккинни — Дамир Хаджович;

Фарес Зиам — Майк Дэвис;

Жасмин Ясудавичюс — Майра Буэно Силва;

Богдан Град — Лукас Александр;

Хамди Абделвахаб — Джамал Погс.

Главный бой — Адесанья — Имавов

Главный бой турнира — поединок средневесов. Несмотря на то что возраст неумолимо берёт своё в отношении Исраэля Адесаньи, его ведут фаворитом. Ставка на его победу доступна с коэффициентом 1.68, а на Нассурдина можно заключить пари за 2.25.

Ещё пару лет назад, в апреле 2023 года, после победы над Алексом Перейрой казалось, что Изи вернулся. Но это только казалось. Ни против Шона Стрикленда, ни против Дрикуса дю Плесси Адесанья ничего не показал. Время уходит, ничего не поделаешь. Минусы Исраэля вылезают всё сильнее: слабая выносливость и проблемы в борьбе. Но сейчас ему будет противостоять соперник, который точно по зубам. Победа может дать Изи ещё один шанс вернуть титул. Поражение же окончательно убьёт надежды.

Что сказать про Имавова? Эксперты прочат ему большое будущее, однако пока здесь много вопросов. Нассурдин скучноват и однообразен, подстроиться под него довольно легко. При этом каких-то тактических изысков он не показывал. Да, он универсал, он стойкий, но для того, чтобы биться за чемпионский титул, этого маловато.

А вот хватит ли навыков для победы в ближайшем бою? Возможно, но здесь всё будет зависеть от Адесаньи. Если Изи покажет, что его старение хоть и не остановлено, но замедлилось, он просто перебьёт соперника. Если же позволит сопернику сделать бой вязким и уж тем более перевести себя в партер, карьеру Исраэля можно завершать.

Соглавный бой: Шара Буллет — Пейдж

Это будет очень яркий бой в среднем весе! Два классных ударника должны устроить настоящее шоу. А фаворитом ведут Шарабутдина Магомедова, на его победу дают коэффициент 1.25. Шансы Венома при этом оценили в 3.60.

Почему такая большая разница в котировках? Дело в том, что Шара Буллет — классический средневес, который, бывало, поднимался и в полутяжёлую категорию. А вот Майкл Пейдж выступает в полусреднем дивизионе. Последний его бой в среднем весе был больше 10 лет назад! Так что в силе ударов у россиянина точно преимущество.

При этом недооценивать британца не стоит. У британца очень разнообразный арсенал, чтобы его выключить, придётся постараться. Веном плох в борьбе, но здесь грэпплинга не предвидится. Мы увидим красивый техничный бой со множеством комбинаций. Ну а Шара Буллет должен побеждать — на его стороне выносливость и физическая сила.

Павлович — Розенстрайк

А вот для Сергея Павловича этот турнир будет едва ли не судьбоносным. Два тяжёлых поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова пошатнули его перспективы в тяжёлом весе, да и вообще в UFC. Сергею срочно нужно реабилитироваться, перезагрузиться и начать своё возвращение. Букмекеры в него верят, дают на его победу коэффициент 1.28, в то время как на его соперника – 3.65.

Жаирзиньо Розенстрайк — опытный ударник, который, правда, никогда не побеждал топовых оппонентов. С середняками у него всё складывалось, а вот по-настоящему серьёзные бойцы его обыгрывали. Сейчас суринамец идёт на серии из двух побед.

На стороне Павловича – размах рук, техника и скорость. Розенстрайка нельзя недооценивать, он способен нокаутировать любого в свой хороший день. Но всё-таки он медлителен. Это должно способствовать победе Сергея. Главное, чтобы он выкинул из головы последние неудачи.