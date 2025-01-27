«Штутгарт» — «ПСЖ». Кварацхелии и Сафонову в плей-офф быть!

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия) местный «Штутгарт» примет французский «ПСЖ». И эта встреча обещает получиться крайне напряжённой. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ» 29 января 2025 года

Несмотря на очевидную разницу в классе оппонентов, букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.75, что приблизительно равно 36% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 3.60 (чуть больше 25% вероятности). Ничья доступна всего за 2.55.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Германии не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятным, как нетрудно догадаться, представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ» (29.01.2025)

Вот уж новость! Коэффициент на ничью в букмекерских линиях ниже коэффициента на победу одной из сторон. Обычно такое случается очень редко. В данном случае конторы, судя по всему, опираются на ситуацию в турнирной таблице. Если в двух словах, то соперников устроит ничья и одно очко. Это может позволить им сохранить места в топ-24 и потом бороться за выход в 1/8 финала в стыках.

Букмекерские конторы, в свою очередь, избегают риска высоких выплат игрокам, снизив коэффициенты на ничью, которую все будут ждать. Более того, увидеть здесь ничью будет неудивительно даже в отрыве от турнирной ситуации. В сравнении с «ПСЖ» по амбициям, «Штутгарт» — середняк. Участие в Лиге чемпионов уже само по себе является достижением. Однако он хорош в двух последних сезонах.

Клуб молодого по тренерским меркам Себастьяна Хёнеса после 19-го тура Бундеслиги замыкает топ-4 и претендует на Лигу чемпионов. А перед заключительным туром нынешнего розыгрыша общего этапа евротурнира располагается на пограничном 24-м месте, оторвавшись от «Манчестер Сити» на два очка. У конкурента впереди игра с не самым сильным «Брюгге», поэтому необходимо набирать очки.

Шансы есть. Причём неплохие. «Швабы» на выходных гостили у «Майнца» и проиграли со счётом 0:2. Однако до того одержали четыре победы подряд в разных турнирах, забив 10 мячей. И это тревожный звоночек для «ПСЖ», который при усилившейся конкуренции во вратарской линии надёжнее, увы, играть не стал. За пять последних матчей пропустил семь мячей. Пропускал в каждом. Соперники — разного уровня.

Забить парижане смогут почти спокойно. У них всё не так плохо с реализацией и созданием моментов. Тем более что в последнее время начали играть лучше в той же Лиге чемпионов. Одержали, например, победы над «РБ Зальцбург» и «Манчестер Сити» с общем счётом 7:2. Однако совсем не факт, что получится удержать преимущество в гостях у мотивированного соперника.

Ждать ничью не рискнули бы, но проверить голы в обе стороны можно. Скорее всего, здесь можно будет увидеть что-то вроде 1:1 или 2:1 в пользу парижского клуба. Хвича Кварацхелия уже дебютировал за новый коллектив, отдал голевую передачу. В Лиге чемпионов сможет сыграть только после общего этапа, но тем важнее парижанам не уступить и бороться за евровесну. При этом будет сложно из-за сопротивления хозяев.

Ставка: обе забьют и «ПСЖ» не проиграет за 2.15.