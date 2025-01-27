«Ювентус» — «Бенфика». Ни тебе, ни мне

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «Альянц» в Турине (Италия) местный «Ювентус» примет португальскую «Бенфику». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение всё же отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.32, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.30 (около 30% вероятности). Ничья доступна за 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Турине не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Бенфика» (29.01.2025)

Как и ожидалось, «Ювентус» на выходных потерпел своё первое поражение в чемпионате Италии под руководством Тьяго Мотты. Гостил у лидирующего «Наполи» и уступил со счётом 1:2. Хотя, надо сказать, даже открыл счёт и ушёл на перерыв с преимуществом. Но что-то пошло не так, и футболисты потеряли контроль над игрой. Антонио Конте этим воспользовался.

Вообще, к «старой синьоре» трудно подкопаться в данном аспекте. Побед, мягко говоря, маловато, согласны. Превалируют ничейные результаты. Это отдельная история, которая уже становится мемом. Однако поражения при нынешнем тренерском штабе — действительно большая редкость. И это даёт свои плоды.

Во-первых, туринцы продолжают борьбу за Лигу чемпионов в Серии А, отстав от идущего четвёртым «Лацио» всего на два очка. Во-вторых, они уже точно сыграют в стыковом раунде за выход в 1/8 финала этой Лиги чемпионов. При победе над «Бенфикой» и неудачных результатах конкурентов могут даже запрыгнуть в топ-8 и избежать стыков.

Вот только попробуй ещё обыграй эту «Бенфику». Да, португальская команда уступила «Барселоне» в голевом триллере (4:5), а затем получила 1:3 от «Каза Пия» на внутренней арене. Но до этого случались регулярные победы, было достаточное количество забитых мячей. Да и место в топ-3 португальской Примейры говорит само за себя.

До сих пор здорово себя показывает Анхель Ди Мария, приносят пользу и Керем Актюркоглу с Зеки Амдуни. У «Ювентуса» даже на домашнем стадионе могут возникнуть проблемы. «Бенфика» считаные матчи оставалась без забитого мяча в этом сезоне. Вряд ли останется и теперь, ведь мотивация — запредельная. Для гарантии участия в плей-офф ей нужна победа, иначе есть риск вылететь из Лиги чемпионов из-за дополнительных показателей.

В качестве ставки предлагаем рассмотреть ничью. Альтернатива — комбинированный вариант «гости не проиграют и тотал больше 1.5 мяча». Португальцы будут играть на победу, наверняка забьют. Но за итальянцев домашний стадион, поддержка болельщиков и очень приличная статистика. Вероятный счёт — 1:1.

Ставка: ничья за 3.40.