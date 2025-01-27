«Жирона» — «Арсенал». Артета не станет затягивать

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания) местная «Жирона» примет английский «Арсенал». Одни приехали за очками, а другим уже ничего не надо. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Жирона» — «Арсенал» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 5.20 (менее 20% вероятности). Ничья немного вероятнее, но коэффициент всё равно достаточно рискованный — 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что футбол в Жироне получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятными экспертам представляются счета 1:0, 2:0 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Жирона» — «Арсенал» (29.01.2025)

Здесь, на самом деле, всё более-менее прозрачно. «Жирона» уже потеряла всякие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, за семь туров общего этапа набрав лишь три очка. Отставание от топ-24 составляет семь очков, поэтому предстоящий матч практически можно считать для испанской команды формальным. Ждать сильного желания от футболистов не стоит.

«Арсенал», в свою очередь, с 16 очками находится перед заключительным туром на третьем месте в турнирной таблице. Вылет уже не грозит, но гарантий прямого попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов нет. Чтобы потом не считать дополнительные показатели и не переживать, в предстоящей встрече достаточно набрать одно очко. Так можно точно избежать стыков.

Второй аргумент в пользу гостей — последние результаты. «Жирона» была очень хороша в прошлом сезоне, но теперь переживает спад. За четыре игры в разных турнирах в 2025 году одержала всего лишь одну победу при трёх поражениях. Да и успех пришёл только в матче с борющимся за выживание «Алавесом» (1:0). В других случаях было пропущено пять мячей.

Кроме того, из семи туров общего этапа Лиги чемпионов испанская команда уступила в шести с общим счётом 2:11. Налицо не только проблемы с обороной, но и с реализацией моментов. Это просто подарок для «Арсенала», который победил в трёх из четырёх прошлых матчей в разных соревнованиях при одной ничьей и восьми забитых мячах суммарно.

Последние две встречи — с «Вулверхэмптоном» (1:0) в АПЛ и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов — «канониры» выиграли всухую. «Жирону» сейчас можно смело ставить в один ряд с этими командами, а потому третья победа «канониров» всухую подряд выглядит не так уж фантастично. А вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Кроме того, логично ждать от «Арсенала» мощного начала. В ближайшие выходные у него важная встреча с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, там до сих идёт борьба за чемпионство. Скорее всего, подопечные Микеля Артеты захотят побыстрее забить гол в Испании и в спокойном режиме довести дело до победы, а затем без казусов вернуться в Англию.

Ставка: «Арсенал» выиграет всухую за 3.00.