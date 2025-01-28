«Бавария» — «Слован». Сладкая булочка для Гарри Кейна

В среднем за матч в Лиге чемпионов англичанин забивает меньше гола. За дело!

29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене «Бавария» примет «Слован» из Братиславы. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Слован» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-4.5) предлагается с коэффициентом 2.12, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Слована» с форой (+4.5) оценивается коэффициентом 1.82 — в районе 55%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Слован» получится результативным. Тотал меньше 4.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 4.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.90.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» Мюнхен — «Слован» Братислава (29.01.2025)

Победив на выезде «Фрайбург» (2:1), «Бавария» увеличила отрыв от идущего на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги «Байера» до шести очков. Расстояние приличное, хотя сбавлять ход нежелательно. Беспроигрышная серия «фармацевтов» в первенстве насчитывает 17 матчей. Борьба ещё не закончена.

С «Фрайбургом» счёт открыл Гарри Кейн. В чемпионате Германии 31-летний нападающий идёт по гроссмейстерскому графику: сколько игр, столько и голов. В Лиге чемпионов немного отстаёт: пять мячей в шести матчах. Но это только пока. «Слован» — подарок, а не соперник. Сладкая булочка. Англичанин таким обычно заколачивает по два-три мяча.

Команда из Братиславы проделала немалый путь для того, чтобы выйти в общий этап Лиги чемпионов. Лучше бы вылетела раньше и попробовала свои силы в Лиге Европы или Лиге конференций. Шутка, конечно. Всё же призовые от УЕФА перевешивают даже самые жуткие результаты.

Насколько жуткие? Ну, семь поражений с общим счётом 6:24 и последнее место в турнирной таблице — это как-то совсем печально. Чемпион Словакии уровню турнира банально не соответствует. Хотя своё место в общем этапе заслужил. Такой вот парадокс.

Имеющегося подбора футболистов Владимиру Вайссу хватает для того, чтобы преуспевать на внутренней арене. Первое место в чемпионате Словакии, победы, голы. Однако в Лиге чемпионов уровень соперников намного выше. Будет чудом, если сумеют избежать разгрома от «Баварии». Совсем не верится, что это чудо произойдёт.

С андердогами у мюнхенцев не бывает проблем. В Лиге чемпионов они исторически играют в полную силу и всегда забивают много. В среднем за встречу во всех турнирах подопечные Компани заколачивают 2,8 гола. И это с учётом того, что не так много отгружают равным по силе соперникам. Возьмём П1 с форой (-4.5).

Разница в классе просто огромная. Если Венсан Компани прибегнет к ротации состава, ничего страшного не случится. Даже полуосновным составом мюнхенцы должны крупно побеждать клуб из Братиславы. Уровень футбола в чемпионатах принципиально разный.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-4.5) за 2.10.