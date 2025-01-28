«Динамо» Загреб — «Милан». Не стой на пути

Консейсау не щадит своих игроков и не намерен упускать место в восьмёрке сильнейших.

29 января состоится встреча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Максимир» в Загребе «Динамо» примет «Милан». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Милан» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.56, что приблизительно равно 63% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 16%. Поставить на ничью можно за 4.70 (примерно 21%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Динамо» Загреб — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Милан» (29.01.2025)

Стоит начать со следующих вводных: ничья не устроит никого, потому что в случае мирного исхода «Милан» с высокой долей вероятности не выйдет напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. А загребское «Динамо» вообще не дотянется до зоны плей-офф. В теории это обещает высочайший накал страстей и, вполне возможно, эпичную развязку.

Чаша весов склоняется в сторону здорово добавившего при Сержиу Консейсау «Милана». Сразу после назначения харизматичного португальца «дьяволы» выиграли Суперкубок Италии. Затем в Лиге чемпионов победили «Жирону» (1:0). А на днях в Серии А одолели «Парму» (3:2). В турнирной таблице поднялись на седьмую строчку.

По-прежнему получается не всё, но изменилась реакция «россонери» на результат. Как из ведра полились волевые победы. «Парме» миланцы проигрывали к 90-й минуте. На второй компенсированной минуте счёт сравнял счёт Тейани Рейндерс. А на 90+5-й минуте победный мяч забил вышедший на замену Самуэль Чуквезе, у которого всего в этом сезоне четыре гола.

После финального свистка на поле развернулась драма: Сержиу Консейсау подбежал к Давиде Калабрии и начал тому что-то в грубой форме высказывать, а также толкнул. Эмоции захлестнули. С одной стороны, можно было дотерпеть до раздевалки и обойтись без лишних глаз. С другой — команде местами не хватает спортивной злости и желания. Тренер это исправляет. Все средства хороши.

Сенсации от загребского «Динамо» не ждём. «Синие» проводят далеко не лучший сезон: располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Хорватии и рискуют остаться без евровесны. Практической пользы от смены главного тренера пока что не наблюдается.

Дебют легендарного Фабио Каннаваро в качестве наставника загребского «Динамо» ознаменовался крупным поражением от лондонского «Арсенала» (0:3). «Синие» не нанесли ни одного удара в створ. Повезло, что не пропустили больше. С кем не бывает? Нередко ведь первый блин получается комом.

Однако второй получился не сильно лучше. На днях подопечные Каннаваро победили «Истру» со счётом 3:1. Мало того, что сами наиграли только на 1.2 xG, так ещё и позволили располагающемуся в непосредственной близости от зоны вылета сопернику забить. И это несмотря на то что встреча проходила в Загребе.

Проверим П2 + ТБ 2.5 мяча. В среднем за встречу миланцы забивают 1,6 мяча, но и пропускают нередко — даже в играх с аутсайдерами. Пять голов на двоих с «Пармой» — тому подтверждение. Загребское «Динамо» в среднем за игру в Лиге чемпионов получает два гола. Скорее всего, «россонери» выиграют 3:1, 2:1 или 3:0.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.