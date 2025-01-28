Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 13.44: «Ювентус» не созрел

36 команд, 18 матчей, все — в одно время. Этот вечер запомнится надолго.

Уже завтра, 29 января, состоится развязка общего этапа Лиги чемпионов. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча среды.

Прогноз на матч «Жирона» — «Арсенал»

«Жирона» потеряла всякие шансы на выход в плей-офф. «Арсенал», в свою очередь, с 16 очками находится перед заключительным туром на третьем месте в турнирной таблице. Вылет уже не грозит, но гарантий прямого попадания в 1/8 финала Лиги чемпионов нет. Чтобы потом не считать дополнительные показатели и не переживать, достаточно набрать одно очко.

Второй аргумент в пользу гостей — последние результаты. «Жирона» была очень хороша в прошлом сезоне, но теперь переживает спад. За четыре игры в разных турнирах в 2025 году одержала всего лишь одну победу при трёх поражениях. Да и успех пришёл только в матче с борющимся за выживание «Алавесом» (1:0). В других случаях было пропущено пять мячей.

Кроме того, из семи туров общего этапа Лиги чемпионов испанская команда уступила в шести с общим счётом 2:11. Налицо не только проблемы с обороной, но и с реализацией моментов. Последние две встречи — с «Вулверхэмптоном» (1:0) в АПЛ и загребским «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов — «канониры» выиграли всухую. «Жирону» сейчас можно смело ставить в один ряд с этими командами, а поэтому третья победа «канониров» всухую подряд выглядит не так уж фантастично.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика»

Вообще, к «старой синьоре» трудно подкопаться. Побед, мягко говоря, маловато, согласны. Превалируют ничейные результаты. Это отдельная история, которая уже становится мемом. Однако поражения при нынешнем тренерском штабе — действительно большая редкость. И это даёт свои плоды. Туринцы гарантировали себе плей-офф, а при доле везения даже финишируют в топ-8. Но надо побеждать.

Вот только попробуй ещё обыграй эту «Бенфику». Триллер с «Барселоной» подорвал шансы, зато порадовал зрителей. «Бенфика» считаные матчи оставалась без забитого мяча в этом сезоне. Вряд ли так же получится и теперь, ведь мотивация — запредельная. Для гарантии участия в плей-офф ей нужна победа, иначе есть риск вылететь из Лиги чемпионов из-за дополнительных показателей.

Здорово выглядит комбинированный вариант «гости не проиграют и тотал будет больше 1.5 мяча». Португальцы станут играть на победу, наверняка забьют. Но за итальянцев домашний стадион, поддержка болельщиков и очень приличная статистика. Вполне вероятна очередная ничья, однако для экспресса подберём ставку понадёжнее.

Прогноз на матч «Лилль» — «Фейеноорд»

А вот тут намечается заруба. Соперники входят в число главных открытий общего этапа. По итогам семи туров показатели идентичны: 13 очков, разница мячей «+2». Клуб из Нидерландов находится выше, так как забил больше. У замыкающего топ-8 «Байера» (и ещё трёх клубов) тоже 13 очков, но дополнительные показатели на другом уровне. Так что в случае мирного исхода почти наверняка придётся пробиваться через дополнительный раунд. Только победа!

От этого и будем отталкиваться. «Лилль» играет дома, однако действует от соперника и не форсирует события. Мало пропускает, хотя и голов немного. «Фейеноорд» вроде бы уступает по уровню исполнителей, зато отличается ярким футболом. Смело лезет вперёд, входит в тройку лучших общего этапа по количеству забитых мячей. Важный нюанс: среди всех представителей топ-25 турнирной таблицы нидерландцы пропустили больше всех.

Есть подозрение, что шанс напрямую пробиться в 1/8 финала повлияет на степень смелости подопечных Брайана Педерсена. А «Лилль» традиционно спешить не станет. Вырисовывается довольно осторожное начало, а дальше из искры в какой-то момент разгорится пламя. Вопрос только — когда именно. «Гол в первые 27 минут — нет» за 2.00 смотрится здорово, «второй тайм результативнее первого» за 1.96 тоже имеет право на жизнь.

Экспресс на Лигу чемпионов 29 января 2025 года

Ставка 1: «Арсенал» победит всухую за 3.00.

Ставка 2: «Бенфика» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.24.

Ставка 3: счёт 0:0 после 27 минут в матче «Лилль» — «Фейеноорд» за 2.00.

Общий коэффициент = 3.00 х 2.00 х 2.24 = 13.44.