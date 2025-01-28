«Барселона» — «Аталанта». А жизнь-то налаживается!

Каталонцы, как и на старте сезона, много забивают и побеждают.

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» примет итальянскую «Аталанту». И вывеска располагает к тому, чтобы назвать её главной во всём туре. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 4.50 — чуть больше 22% вероятности. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч в Барселоне получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Аталанта» (29.01.2025)

«Барселона» возвращается на европейскую арену после разгромной победы в чемпионате Испании в матче с «Валенсией» и готова разносить. На выходных каталонская команда принимала располагающихся в зоне вылета бедолаг и выиграла со счётом 7:1. Причём тренерский штаб провёл некоторую ротацию, то есть состав был не самый сильный.

Случайность? Отнюдь! Да, соперник борется за выживание и особой угрозы не представляет. Однако забить семь мячей смешанным составом — всё равно круто. Жизнь у сине-гранатовых потихоньку налаживается и приходит в то состояние, которое было на старте сезона. До победы над «Валенсией» они провели целый ряд удачных матчей.

Во-первых, надо вспомнить победу над мадридским «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка Испании. Тогда вообще пришлось играть в меньшинстве. Во-вторых, не забываем о победах в матчах с «Бетисом» (5:1) в Кубке Испании и «Бенфикой» (5:4) в Лиге чемпионов. Как видно, в каждой из встреч удалось забить пять мячей, хотя соперники были непростые.

Подопечные Ханс-Дитера Флика опять забивают много и часто. Тем приятнее, что основной голеадор решил остаться ещё на один сезон. Неувядающий Роберт Левандовски возглавляет гонку бомбардиров не только в чемпионате Испании, но и в Лиге чемпионов. Помогает ему Рафинья, который находится рядом в обоих списках.

Короче говоря, «Барселона» крайне опасна и логично считается фаворитом. Чем может ответить «Аталанта»? Пять безответных мячей в ворота австрийского «Штурма» — это, конечно, приятно, но не так впечатляет. С грандами типа «Ювентуса» и «Наполи» команда тоже сыграла неубедительно. В первом случае была ничья со счётом 1:1, а во втором — поражение со счётом 2:3.

В Лиге чемпионов бергамаски тоже более нестабильны. Если «Барселона» допустила лишь одну осечку, во многом случайно проиграв «Монако» в 1-м туре, то итальянцы теряли очки относительно часто. Нули на табло были в матчах с «Арсеналом» и «Селтиком», а мадридскому «Реалу» уступили со счётом 2:3. Едва ли получится настроиться на столь грозного оппонента теперь.

Против Джан Пьеро Гасперини играет и кадровая обстановка. Матео Ретеги в порядке, и это плюс. Но, скорее всего, придётся обойтись без Мартена де Рона, который добавился в лазаретный список к Одилону Коссуну и Джанлуке Скамакке. Это может повлечь за собой проблемы в центральной зоне, где хозяйничает Рафинья. А при таких раскладах победа хозяев более чем реальна.

Возможный счёт — в районе 3:1. «Барселона» хороша в атаке даже без Левандовского, а теперь и он возвращается в стартовый состав. При этом команда Ханси Флика не так надёжна в обороне, поэтому шансы отличиться будут и у гостей. В качестве ставки можно выбрать П1 или 1Х через тотал больше 2.5 мяча. Второй вариант с подстраховкой на случай ничейного исхода 2:2.

Ставка: «Барселона» победит за 1.76.