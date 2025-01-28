«Интер» — «Монако». Головин всё-таки через стыки

Вот и добрались до заключительных встреч общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура состоятся в один день. А именно в среду, 29 января. На стадионе «Сан-Сиро» в Милане «Интер» примет «Монако». Задачка олимпиадного уровня для Александра Головина. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Интер» — «Монако» 29 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу миланского «Интера» предлагается с коэффициентом 1.62, что приблизительно равно 61% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 5.50 — это чуть больше 15% вероятности. Ничья более вероятна, идёт с коэффициентом 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч в Милане получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов «Интер» — «Монако» (29.01.2025)

«Монако» поверил в себя после домашней победы над «Астон Виллой» (1:0) в предпоследнем туре общего этапа Лиги чемпионов. На прошлых выходных, уже в чемпионате Франции, монегаски обыграли «Ренн» (3:2). Победным, кстати, стал гол Александра Головина. Логично ждать появления россиянина в старте и на матч с «Интером» после такого.

Вообще, дела у монегасков стали чуть лучше, если сравнивать с декабрьским периодом. Прямо сейчас команда располагается на третьем месте в турнирной таблице французской Лиги 1 и вовсю претендует на медали. Кроме того, в Лиге чемпионов есть неплохие шансы напрямую попасть в 1/8 финала и избежать стыков.

Кто-то из конкурентов — «Атлетико», «Милан», «Аталанта» или «Байер» — может оступиться. Поэтому дело за малым — обыграть «Интер» на его поле. Всего-то! Конечно, если серьёзно, то сперва попробуй обыграй. «Интер» выглядит очень внушительно. За семь туров общего этапа Лиги чемпионов пропустил только один гол и одержал пять побед. Среди побеждённых — «Арсенал» (1:0).

На внутренней же арене «нерадзурри» спорят с «Наполи» за скудетто. На выходных всухую разгромили «Лечче» (4:0) на выезде. А ранее ничего не досталось от них пражской «Спарте» в Лиге чемпионов — выиграли со счётом 1:0. И эта надёжность при оборонительных действиях заставляет задуматься. Серьёзных шансов у гостей, при всём уважении, не видно.

«Монако» придётся лететь в другую страну, тратить силы, жертвовать восстановлением. Кроме того, на выходных главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал некоторым лидерам отдохнуть, а потому состав у хозяев ожидается и мощный, и свежий. И это, конечно, дополнительные проблемы для гостей. Даже на одно очко рассчитывать будет трудно.

В качестве ставки интересно выглядит комбинированный вариант «тотал меньше 3.5 мяча и «Интер» не проиграет». Ждать голевого парада точно не стоит. Особенно с учётом того, что в 17 из 22 прошлых матчей «Интера» в Лиге чемпионов было забито не более двух голов. Скорее всего, «нерадзурри» одержат победу со счётом 1:0 или 2:0, но можно подстраховаться на случай 1:1.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.