ПСВ — «Ливерпуль». Матч, где будет весело

За пять прошлых игр во всех турнирах хозяева забили 14 раз, а пропустили — 13.

Настало время, пробил час! Пора нам начать рассказ о завершении экспериментального общего этапа Лиги чемпионов. Все матчи 8-го тура пройдут одним днём, а именно в среду, 29 января. В Нидерландах на стадионе «Филипс» местный «ПСВ Эйндховен» примет английский «Ливерпуль», который возглавляет сводную таблицу. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль» 29 января 2025 года

Несмотря на разницу соперников в классе, букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа ПСВ оценивается коэффициентом 3.10 (32% вероятности). Наименее вероятна ничья, коэффициент — 3.76.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче, который пройдёт в Нидерландах. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45. Если команды забьют ровно по два мяча — коэффициент 9.80. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги чемпионов ПСВ — «Ливерпуль» (29.01.2025)

Английский «Ливерпуль» в нынешнем сезоне, конечно, великолепен. Без осечек, разумеется, никуда, неудачные или просто слабые встречи случаются время от времени. Однако обстоятельства складываются таким образом, что количества удачных матчей хватает, чтобы везде быть на лидирующих позициях.

К примеру, в Лиге чемпионов ливерпульцы досрочно квалифицировались в 1/8 финала, набрав за семь туров все возможные очки — а именно 21. Отрыв от ближайшего и единственного преследователя в лице «Барселоны» составляет три очка. То есть для сохранения первого места на общем этапе хватит и ничьей в Нидерландах.

На внутренней арене тоже порядок. На выходных подопечные Арне Слота разгромили «Ипсвич Таун» со счётом 4:1. Это позволило сохранить уверенный ход в чемпионате Англии. Сейчас беспроигрышная серия составляет 18 матчей, в 13 из которых случились победы. Понятно, что в предстоящей встрече надо выступать с позиции силы даже в смешанном составе.

Добавьте сюда внушительную результативность футболистов «Ливерпуля» – и получите претендента на трофей. Что же касается предстоящей встречи, то результативность здесь тоже будет решать. Букмекеры не зря ждут голы. ПСВ довольно много пропускает. За пять прошлых игр в разных турнирах – 13 мячей. Это много. Особенно перед выступлением против такого сильного соперника.

Зато на своём поле нидерландская команда, которая по праву лидирует в чемпионате Нидерландов, может дать бой «Ливерпулю». При 13 пропущенных на отрезке из пяти прошлых матчей она забила 14 мячей. Почти по три за раз. Солидно! Кроме того, есть куда больше мотивации, нежели у соперника. Чтобы точно выйти в плей-офф, надо не проиграть, в то время как соперник уже решил свои вопросы.

Скорее всего, Арне Слот даст игрокам ротации время, привезёт не самый сильный состав. Это даст ПСВ надежду. На таком фоне голы в обе стороны и тотал больше 2.5 мяча выглядит очень даже логично. Счёт может быть 2:1 или даже 3:2, вероятно, в пользу гостей. Однако хозяева тоже могут удивить, как это было, например, во встрече с «ПСЖ» (1:1).

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.77.