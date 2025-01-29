«Реал Сосьедад» — ПАОК. Захарян и Чалов вне зоны доступа

Арсен весь сезон в лазарете, Фёдор очень мало забивает. А кто будет делать результат?

30 января состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» примет ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — ПАОК 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа ПАОКа оценивается коэффициентом 6.30 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — ПАОК получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — ПАОК (30.01.2025)

В начале прошлого сезона «Реал Сосьедад» показывал организованный футбол и доставлял большие проблемы грандам в Лиге чемпионов. Состав почти тот же, смены главного тренера не было, а команда как будто совершенно другая: абсолютно нестабильная, лишённая последовательности и уверенности в себе.

Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и 18-е — в Лиге Европы. Выиграли меньше половины матчей во всех официальных турнирах. За этот период забили всего лишь 39 мячей, а пропустили — 27. Да уж, результативность явно не их конёк.

Было бы повеселее, будь у Иманола Альгуасиля больше ресурсов. Невооружённым глазом видно, что не хватает креативных атакующих исполнителей. Сильно портят жизнь травмы. Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян до сих пор не провёл ни одного официального матча в этом сезоне. А потом ещё форму набирать неизвестно сколько. Хоть бы без новых повреждений!

У ПАОКа дела идут не сильно лучше: четвёртое место в чемпионате Греции и 17-я строчка в Лиге Европы. В прошлом сезоне «двуглавые орлы Севера» смотрелись значительно интереснее — побеждали сильных соперников в Лиге конференций и преуспевали в первенстве.

В Лиге Европы подопечные Рэзвана Луческу победили только одного действительно сильного соперника — «Ференцварош» (5:0) дома. Один из голов тогда записал на свой счёт Фёдор Чалов. Нечастое явление. Нападающий был лучшим бомбардиром ЦСКА, но за ПАОК забивает очень редко: всего четыре мяча в 27 играх. Магомед Оздоев за этот же период отличился дважды и отдал два голевых паса.

Всё упирается в невысокую результативность. В прошлом сезоне «двуглавые орлы Севера» забивали всем без разбора по три-четыре мяча. В текущем в среднем за встречу заколачивают только 1,8. Причём бо́льшая часть голов приходится на долю андердогов. Почему бы не взять ТМ 2.5 мяча?

Фаворита выявить трудно. В целом соперников устроит и ничья. Каждый останется при своём, а отрыв от идущего на 25-м месте в таблице «Порту» увеличится до трёх очков. Рисковать понапрасну смысла нет. Ну а если уж одна из команд забьёт, вторая наверняка сделает всё, чтобы сравнять счёт. Заключить пари на мирный исход можно за 3.80.

Впрочем, «низ» по голам — более безопасный вариант для ставки. Соперники забивают слишком мало и сами пропускают нечасто. Прагматичность, надёжность.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.