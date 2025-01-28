Яркий футбол и трансферы. Чего ждать от Зимнего кубка РПЛ

30 января в Абу-Даби стартует главное событие межсезонья в российском футболе — Winline Зимний кубок РПЛ. Шесть команд сыграют в главном предсезонном турнире. А ещё эти соревнования пройдут в ожидании трансферов, которые вот-вот должны осуществить лидеры нашего футбола. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем турнире.

Где пройдёт Зимний кубок РПЛ

Как и в предыдущие годы, Зимний кубок РПЛ пройдёт в столице ОАЭ — Абу-Даби. Все матчи турнира состоятся на стадионе «Аль-Нахайян».

Кто сыграет на Зимнем кубке РПЛ

На этот раз в Зимнем кубке примут участие шесть команд РПЛ, включая тройку лидеров — «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Кроме того, в числе участников московские «Динамо» и ЦСКА, а также «Ростов».

Какой формат у Зимнего кубка РПЛ

Зимний кубок РПЛ пройдёт с 30 января по 11 февраля. Команды разбили на две группы, где они сыграют между собой. Победители групп разыграют трофей в финале, команды. Также предусмотрены матчи за третье и пятое места между клубами, ставшими вторыми и третьими в своих группах.

Состав групп Зимнего кубка РПЛ

На предварительном этапе команды разбили на две группы по три команды. Состав групп выглядит следующим образом.

Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар».

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов».

Где смотреть матчи Зимнего кубка РПЛ в прямом эфире

Прямые трансляции всех матчей Зимнего кубка РПЛ можно будет увидеть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Премьер».

Кто фаворит Зимнего кубка РПЛ

Букмекеры предложили линию на победителя Зимнего кубка РПЛ. По оценке аналитиков, фаворит — «Зенит», шансы команды Сергея Семака оценили в 2.80. Высоки шансы и у «Спартака», поставить на победу красно-белых можно за 4.00.

Вероятность победы «Краснодара» оценили в 5.00, а поставить на ЦСКА можно за 6.00. Если вы хотите заключить пари на то, что Зимний кубок РПЛ выиграет «Динамо», коэффициент будет 7.00. Наконец, аутсайдером аналитики считают «Ростов», вероятность чемпионства команды Валерия Карпина отражена котировкой 11.00.

Чего ждать от Зимнего кубка РПЛ?

Конечно, проигрывать никто не любит, но у каждой команды сейчас свои задачи. Поэтому наверняка на этом турнире мы увидим какие-то новые сочетания, попытки наиграть связи в условиях, максимально приближённых к боевым. А ещё будем ждать трансферов. Очень много слухов ходит вокруг наших топ-клубов, но пока серьёзную покупку совершил только «Зенит», который приобрёл Луиса Энрике.

При этом петербуржцы будут усиливать как минимум позицию правого защитника, на которой у Сергея Семака остался только переученный Густаво Мантуан. Сергей Волков ещё не восстановился после разрыва крестообразных связок, а Вячеслав Караваев порвал ахилл.

«Спартак» после прихода на пост спортивного директора Франсиса Кахигао больше расстаётся с игроками. Но и трансферы на вход должны быть. Близки красно-белые к подписанию Ивана Илича. Правда, даже если этот трансфер случится, серба на Зимнем кубке РПЛ мы не увидим — он залечивает травму.

ЦСКА буквально вчера порадовал своих поклонников новостью о снятии трансферного бана. Армейцы ищут новичков в Латинской Америке, Марко Николич ждёт усиления. Наверняка ждёт его и Марцел Личка, пока же у наставника «Динамо» повод для радости в виде возвращения Бителло. Бразилец уже тренируется с командой. Даже если полузащитника и продадут, эти средства бело-голубые попробуют реинвестировать в основной состав. Работают на трансферном рынке и «Ростов» с «Краснодаром», им сложнее всех из-за вопросов логистики.

Гадать, кто будет победителем турнира, очень сложно. Но отметим, что два предыдущих сезона этот трофей завоёвывал «Спартак». Так что, может быть, стоит присмотреться к ставке на победу красно-белых за 4.00. Впрочем, Деян Станкович на тех турнирах команду ещё не возглавлял, как отнесётся к предстоящим матчам серб, мы не знаем. Поэтому будем просто ждать хороший футбол и готовиться к возвращению РПЛ!