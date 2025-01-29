«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед». Аморим ещё сильнее ощутит годы

Общий этап Лиги Европы подошёл к концу. В четверг, 30 января, пройдут 18 встреч, которые завершат программу 8-го тура. В Румынии на стадионе «Арена Националэ» «Стяуа» примет английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба претендуют на прямое попадание в 1/8 финала, а потому нуждаются в очках. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед» 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно составляет 62% вероятности. Победа «Стяуа» оценивается коэффициентом 5.60 (17% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 4.20.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бухаресте. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей, но не исключают 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги Европы «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед» (30.01.2025)

Рубен Аморим уже понял, куда попал. Настолько тяжело сейчас работать в «Манчестер Юнайтед», что в свои 40 лет он чувствует себя на все 50. Разумеется, это всё шутки, но давать результат при всех проблемах английского клуба — это надо ещё постараться. К слову, кое-что у нового тренерского штаба получается довольно ловко.

Например, манкунианцы с приходом португальского специалиста всерьёз взялись за Лигу Европы. В последних трёх турах одержали три победы, забив семь мячей. Соперники по меркам турнира крепкие — норвежский «Будё-Глимт» (3:2), чешская «Виктория Пльзень» (2:1) и шотландский «Рейнджерс» (2:1). Благодаря победам удалось забраться в топ-8.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» располагаются в топ-4 общей таблицы, набрав 15 очков. Отрыв от девятой строчки составляет два очка, а потому в предстоящем матче лучше на всякий случай добыть победу. Так не придётся считать дополнительные показатели, участие в 1/8 финала будет гарантировано.

Правда, «Стяуа» — далеко не сахар. Румынская команда проводит хороший сезон. Во-первых, борется за титул в чемпионате Румынии. Во-вторых, тоже претендует на прямое попадание в 1/8 финала Лиги Европы без стыковых встреч. У неё 14 очков и пограничное восьмое место. В данном случае даже ничья не гарантирует путёвку, надо побеждать.

Что касается результатов, то румыны и здесь удивили. Мало того, что в 2025 году регулярно забивают, так ещё и не так часто пропускают. Понятно, что уровень сопротивления куда ниже, чем у того же «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Но ведь «МЮ» сейчас нестабилен и легко может допустить осечку.

«Стяуа» же может похвастать победами над ПАОКом (1:0) и «Карабахом» (3:2), а также ничейными исходами в играх с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). А это такие соперники, с которыми могли возникнуть проблемы и у самого «МЮ». При таких раскладах, помня о выездном характере встречи, ждать от «МЮ» разгромной или даже уверенной победы я бы не стал.

В качестве ставки есть выбор — победа «Стяуа» с форой (+1) или «обе забьют». Первый вариант достаточно рискованный, поскольку «Манчестер Юнайтед» два последних матча в разных турнирах выиграл и находится в хорошем настроении. Наверняка забьёт и, скорее всего, победит. При этом логично ждать гол и от хозяев, ведь у гостей не самая надёжная оборона.

Ставка: обе забьют за 1.83.