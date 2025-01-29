«Рома» — «Айнтрахт». Вся надежда на удачу

Общий этап Лиги Европы подошёл к концу. В четверг, 30 января, пройдут 18 встреч, которые завершат программу 8-го тура. В Италии на стадионе «Олимпико» местная «Рома» примет немецкий «Айнтрахт». И кажется, хозяев ждёт настоящее испытание, ведь гости идут среди лидеров соревнования. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Рома» — «Айнтрахт» 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на серьёзное расстояние между соперниками в турнирной таблице, отдают предпочтение тем, кто ниже — хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.73, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 5.20 (менее 20% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Риме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги Европы «Рома» — «Айнтрахт» Ф (30.01.2025)

Наверное, букмекеры всё-таки переоценивают силы итальянской «Ромы». Да, под руководством Клаудио Раньери ей удалось наладить результаты в Серии А. Команда выиграла четыре из шести последних туров при двух ничьих, хотя соперники встречались серьёзные — «Милан» (1:1) и «Лацио» (2:0), например. Это позволило приблизиться к еврокубковой зоне.

Однако в нынешнем розыгрыше Лиги Европы положение — близкое к проблемному. Если не сказать — к катастрофическому. Перед заключительным туром общего этапа римляне располагаются на 21-м месте, набрав девять очков. О прямом выходе в 1/8 финала уже думать неактуально, здесь как бы вообще не остаться без евровесны. Запас от зоны вылета — одно очко.

Конечно, для финиша в топ-24 может хватить и одного очка. Вероятность того, что кто-то из конкурентов свой матч проиграет, достаточно высокая. Только попробуй сначала набери это очко. Немецкий «Айнтрахт» проводит выдающийся сезон. Во-первых, претендует на топ-2 в чемпионате Германии. Во-вторых, имеет реальные шансы остаться вторым в Лиге Европы.

Результаты соответствующие. До ничьей с «Хоффенхаймом» (2:2), которая случилась в последнем туре немецкой Бундеслиги на прошлых выходных, франкфуртцы одержали четыре победы подряд в разных турнирах с общим счётом 9:1. Как видно, нет проблем ни с атакой, ни с обороной. Хотя оппоненты были крепкие: и «Фрайбург» (4:1), и дортмундская «Боруссия» (2:0).

«Айнтрахту», кончено, вылет не грозит. Мотивация может быть не такой серьёзной, как у «Ромы». Да и лететь придётся в Рим из Германии, тратить силы и жертвовать отдыхом. Однако хозяевам ждать подарка от гостей точно не стоит. «Айнтрахт» наверняка будет действовать более спокойно, реализует момент-другой. «Роме» придётся постараться, чтобы наиграть на победу. Счёт будет либо 1:1, либо 2:1. Короче — обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.74.