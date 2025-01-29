«Тоттенхэм» — «Эльфсборг». Состав в 30 раз дороже, а толку мало

Общий этап Лиги Европы подошёл к концу. В четверг, 30 января, пройдут 18 встреч, которые завершат программу 8-го тура. В Англии на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» местный «Тоттенхэм» примет шведский «Эльфсборг». Разница между соперниками принципиальная, но не торопитесь с выводами. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.17, что приблизительно равно 85% вероятности. Победа «Эльфсборга» оценивается коэффициентом 17.00 (менее 6% вероятности). Поставить на ничейный исход можно за 8.10 — вероятность тоже достаточно низкая.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают и 3:0.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» (30.01.2025)

Здесь далеко не всё так однозначно, как может показаться. С одной стороны, английский «Тоттенхэм» — явный фаворит. В Лиге Европы претендует на прямой выход в 1/8 финала без участия в стыковых встречах. Перед заключительным туром общего этапа находится в топ-8, набрав 14 очков. Победа гарантирует ему прямую путёвку.

Кроме того, разница в классе исполнителей очевидна. Общая стоимость состава лондонцев превышает общую стоимость состава шведского «Эльфсборга» более чем в 30 раз. Плюс они играют на домашнем стадионе, что традиционно является преимуществом. Не нужно тратить силы на перелёты, будет больше времени на подготовку и восстановление.

Однако последние результаты «шпор» вызывают разочарование. Из четырёх прошлых матчей в разных турнирах они проиграли три — «Лестер Сити» (1:2), «Эвертону» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). Как видно, надёжной оборону назвать очень трудно. Первые два соперника, к слову, в этом сезоне борются за выживание в АПЛ и далеко не всегда представляют угрозу.

«Эльфсборг», в свою очередь, уже завершил сезон в чемпионате Швеции. По итогам розыгрыша финишировал на седьмом месте. Даже по его собственным меркам результат неудовлетворительный. Зато теперь может уделять время только Лиге Европы, где до сих пор сохраняются шансы на евровесну. Победы в последних двух турах позволили залезть в топ-24.

Шведский коллектив при удачных обстоятельствах может остаться в топ-24 даже при поражении в Лондоне. Однако лучше, конечно, набрать хотя бы очко. Терять уже нечего, а отвлекаться — не на что. Поэтому «Тоттенхэму» будет оказано сопротивление, и тому придётся бороться не только со своими тараканами, но ещё попытаться совладать с гостями в предстоящем матче.

Скорее всего, «Тоттенхэм», даже обескровленный травмами, обыграет «Эльфсборг». Вот только ждать такого разгрома, который ждут букмекеры, мы бы не стали. Счёт 2:0 или даже 2:1 здесь вполне может быть, а ставка на победу гостей с форой (+2) выглядит перспективно. В случае поражения гостей с разницей в два мяча произойдёт возврат, но в этом розыгрыше «шпоры» только раз имели столь большое преимущество.

Ставка: победа «Эльфсборга» с форой (+2) за 2.10.