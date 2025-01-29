«Спартак» — «Краснодар». Год новый, привычки старые

30 января состоится матч группового этапа Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Спартак» примет «Краснодар». Встреча пройдёт в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 39% вероятности. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.65 — в районе 37%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Краснодар» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (30.01.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Воспользовавшись игрой «Краснодара» и «Зенита» в поддавки, «Спартак» включился в чемпионскую гонку. После шести побед подряд в РПЛ с общим счётом 19:2 красно-белые поднялись на третью строчку в турнирной таблице. Отставание от «быков» и петербуржцев два очка. Ай да Деян Станкович!

Примечательно, с какой внешне непринуждённой лёгкостью «народная команда» набирала очки с представителями верхней части турнирной таблицы: разгромно на выезде победила «Краснодар» (3:0), уверенно обыграла ЦСКА (2:0) и «Локомотив» (5:2). Впечатляет.

Разрывают Эсекьель Барко и Манфред Угальде. Оба входят в топ-3 лучших игроков чемпионата России по системе «гол+пас». Костариканец — первый, аргентинец занимает третье место. Оба прекрасны в развитии и завершении атак, оба способны создать момент на ровном месте.

Ведущие футболисты «Краснодара», в частности Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, находились не в столь прекрасной форме. Армянин забил всего лишь один гол и отдал одну результативную передачу в девяти предыдущих турах РПЛ. Голевая засуха колумбийского нападающего насчитывает четыре встречи.

Как и в прошлом сезоне: как только началась зима, «быки» эмоционально просели. Тогда это привело к отставке Владимира Ивича. Мурад Мусаев, впрочем, чувствует себя более чем уверенно. Ещё бы! Поражение от «Спартака» стало для чёрно-зелёных первым в РПЛ. Впрочем, судя по игре и результату в следующего туре с «Локомотивом» (0:0), команда от него не оправилась.

Однако всё это к делу не относится. У Мурада Мусаева было много времени на то, чтобы провести работу над ошибками. Но и Деян Станкович наверняка не терял времени даром. Оба специалиста будут смело экспериментировать. Краснодарцы на днях провели контрольную встречу с китайским «Чэнду». Без победы (1:1), зато с голом и пищей для размышлений.

Красно-белые пока не играли, хотя атмосфера на сборах выглядела весьма позитивной. Начали расчищать состав, дан новый виток конкуренции на нескольких позициях. Что касается настроя на Winline Зимний Кубок РПЛ, у «Спартака» опыт имеется. Предлагаем заключить пари на его лобовую победу. Красно-белые выиграли оба предыдущих розыгрыша зимнего турнира, хотя при Гильермо Абаскале было много хаоса и игры по наитию. Поставим на эмоциональный заряд и свежесть москвичей.

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.