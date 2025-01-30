«Аякс» — «Галатасарай». Шок в Амстердаме

30 января состоится матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Аякс» примет «Галатасарай». Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Аякс» — «Галатасарай» 30 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 2.55, что приблизительно равно 39% вероятности. Победа «Аякса» также оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Аякс» — «Галатасарай» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35.

Прогноз на матч Лиги Европы «Аякс» — «Галатасарай» (30.01.2025)

Показатели «Аякса» оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, всё хорошо: располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и вполне себе может побороться за золотые медали. Занимает 16-е место в Лиге Европы. Евровесна не гарантирована, но вероятность успеха высока. Что же не так?

В трёх предыдущих турах Лиги Европы амстердамцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:2), «Лацио» (1:3) и даже РФШ (0:1). Кроме того, вылетели из Кубка Нидерландов, уступив на стадии 1/8 финала АЗ из Алкмара (0:2). На протяжении всего сезона подопечные Франческо Фариоли сталкиваются с большими трудностями с крепкими соперниками. Всё время чего-то не хватает.

В первую очередь – запаса прочности и умения справляться с давлением. Как только соперники перестают облегчать задачу, обороняются слаженно и внимательно, «аяксиды» начинают спешить и транжирить моменты. А уж получить в свои ворота гол-другой для них вообще не проблема.

«Галатасарай» держит гораздо более уверенный курс: возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции и норовит выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы. Отставание от занимающего пятое место «Лиона» составляет всего одно очко. До сих пор в первенстве и втором по значимости еврокубковом турнире «львы» идут без поражений. Это класс.

«Галатасарай» собрал прекрасный состав: много известнейших футболистов, имеющих опыт выступлений в топ-5 лигах мира и на международной арене. Одним из таковых является Виктор Осимхен, взятый в аренду у «Наполи». Он входит в топ-5 лучших снайперов и бомбардиров чемпионата Турции.

На прошлой неделе Осимхен стал участником скандального инцидента, за который необходимо исправиться. В пяти встречах в Лиге Европы нападающий забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Его результативные действия помогли победить ПАОК (3:1) и «Тоттенхэм» (3:2), а также избежать на выезде поражения от АЗ из Алкмара (1:1).

Предлагаем заключить пари на то, что «Галатасарай» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча. В среднем за игру «львы» забивают 2,4 мяча, но и пропускают нередко — 1,3. Окан Бурук отдаёт предпочтение открытому результативному футболу. А почему нет, если есть возможность и результаты стиль даёт отличные? Турецкий клуб банально выглядит солиднее. И с результатами на чужом поле проблем не имеет.

Ставка: «Галатасарай» не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 2.35.