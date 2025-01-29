«Штутгарт» неплох, но парижане — одни из лучших в Лиге чемпионов по ожидаемым очкам. Пора их набрать

Договорняка не будет. Шейхи купили «ПСЖ» не для этого

29 января на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте (Германия) местный «Штутгарт» примет французский «ПСЖ» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев уверен, что здесь всё будет честно.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Штутгарт» — «ПСЖ»

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.75, что приблизительно равно 36% вероятности. Победа «Штутгарта» оценивается коэффициентом 3.60 (около 26% вероятности). Ничья доступна всего за 2.55 (38%).

Ставка на матч «Штутгарт» — «ПСЖ»

Встреча «Штутгарта» и «ПСЖ» при любых раскладах станет одной из самых обсуждаемых в 8-м туре Лиги чемпионов. Обе команды для выхода в следующую стадию устраивает ничья – скатают договорняк? Разойдутся миром случайно? Или всё же будет победитель?

Букмекеры отреагировали ожидаемо – поставить на ничью можно за удивительно низкие 2.55. Для понимания – аналогичный выбор на любую другую встречу тура идёт минимум с коэффициентом 3.25. Разумеется, у «Ювентуса», что тоже не совсем честно, с учётом тягомотины туринцев во всех турнирах.

В долгосрочной перспективе ничья не нужна ни одному из клубов – она приведёт к проблемам уже на первой стадии плей-офф. Тогда даже в стыковых матчах ответную встречу придётся играть в гостях – так себе перспектива, с учётом возможных соперников в виде, например, «Баварии» и «Реала».

По ожидаемым очкам «Штутгарт» и «ПСЖ» должны быть гораздо выше. Немцы – на девятом месте, французы – и вовсе на пятом. Именно победу парижан я и возьму. Коэффициент 2.75 выглядит интересно, особенно после яркого камбэка с «Ман Сити» в Париже.

У Луиса Энрике полный порядок со скамейкой и ротацией, даже несмотря на несколько важных травмированных исполнителей. «Штутгарту» по объективным причинам играть на два фронта куда тяжелее. В Германии «швабы» еле держатся в топ-4, и не факт, что попадут в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. У «ПСЖ» первое место в Лиге 1 с огромным отрывом.

В последних 10 матчах у парижан восемь побед и две ничьих. И то в одном случае по пенальти в Кубке добили «Ланс», а в другом – скатали 1:1 с «Реймсом», разумеется, с огромной ротацией основного состава.

Луис Энрике выводит свою команду на пик формы. Хотя не сказать, что и раньше «ПСЖ» был плох. Кроме упомянутых xPoints, по которым команда находится в топе, парижанам ещё и с календарём не повезло. «Арсенал», «Атлетико», «Бавария», «Ман Сити» – и по игре у французов были все шансы на гораздо большее количество очков.

Верю, что «ПСЖ» возьмёт своё и поднимется в турнирной таблице для более выгодного соперника в следующем раунде.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.75.

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