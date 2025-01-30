Экспресс с коэффициентом 5.13: «Спартак» радует, Чалов огорчает

Красно-белые начинают с победы в ОАЭ, а баски и греки обходятся минимумом голов.

Четверг — это не только Лига Европы, но и старт Winline Зимнего Кубка РПЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на 30 января.

Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 30 января 2025, четверг. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

У Мурада Мусаева было много времени, чтобы провести работу над ошибками после не лучшего завершения первой части сезона. Однако и Деян Станкович не терял времени даром. Наверняка оба специалиста будут смело экспериментировать. Краснодарцы на днях провели контрольную встречу с китайским «Чэнду». Без победы (1:1), зато с голом и пищей для размышлений.

Красно-белые ещё не играли, хотя атмосфера на сборах выглядела весьма позитивной. Начали расчищать состав, дан новый виток конкуренции на нескольких позициях. Что касается настроя на предсезонный турнир, у «Спартака» опыт есть. Предлагаем заключить пари на его лобовую победу.

Красно-белые выиграли оба предыдущих розыгрыша зимнего турнира, хотя при Гильермо Абаскале было много хаоса и игры по наитию. Поставим на эмоциональный заряд и свежесть москвичей. Всерьёз говорить об игровых предпосылках и наработках слишком рано, а вот эмоции и желание — то, что обычно выходит на первый план в подобных случаях.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — ПАОК

Битва соседей. Баски располагаются на 18-й строчке, ПАОК — на 17-й. В Лиге Европы подопечные Рэзвана Луческу победили только одного действительно сильного соперника — «Ференцварош» дома (5:0). Один из голов тогда записал на свой счёт Фёдор Чалов. Нечастое явление.

Всё упирается в невысокую результативность. В прошлом сезоне «двуглавые орлы Севера» забивали всем без разбора по три-четыре мяча. В текущем в среднем за встречу заколачивают только 1,8. Причём бо́льшая часть голов приходится на долю аутсайдеров. Почему бы не взять классический «низ» по голам? Соперники забивают слишком мало и сами пропускают нечасто.

Фаворита выявить трудно. В целом соперников устроит и ничья. Каждый останется при своём, а отрыв от идущего на 25-м месте в турнирной таблице «Порту» увеличится до трёх очков. Рисковать понапрасну смысла нет. Ну а если уж одна из команд забьёт, вторая наверняка сделает всё, чтобы сравнять. Заключить пари на мирный исход можно за 3.80. Хотя это вариант скорее для одиночной ставки, нежели для экспресса.

Экспресс на 30 января

Ставка 1: «Спартак» победит «Краснодар» за 2.50.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Реал Сосьедад» — ПАОК за 2.05.

Общий коэффициент: 2.50 х 2.05 = 5.13.