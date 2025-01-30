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Стяуа — МЮ: прогноз и ставка на матч 30 января 2025, смотреть трансляцию онлайн, во сколько начало

Экспресс на Лигу Европы: трудный четверг для «МЮ» и «Тоттенхэма»
Алексей Анисимов Михаил Коробов
,
Экспресс на Лигу Европы 30 января
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Манкунианцев ждут проблемы в Румынии, а лондонцы снова пропустят.

Только разобрались с Лигой чемпионов, как надо переключаться на Лигу Европы. Сегодня, 30 января, состоится заключительный тур общего этапа. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс из трёх матчей.

Прогноз на матч «Стяуа» — «МЮ»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Манкунианцы с приходом Аморима всерьёз взялись за Лигу Европы. В последних трёх турах одержали три победы, забив семь мячей. Перед заключительным туром «красные дьяволы» располагаются в топ-4 общей таблицы, набрав 15 очков. Отрыв от девятой строчки составляет два очка, а потому лучше на всякий случай добыть победу. Так не придётся считать дополнительные показатели.

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Правда, «Стяуа» — далеко не сахар. Вовсю борется за чемпионство в чемпионате Румынии и тоже претендует на прямое попадание в 1/8 финала Лиги Европы без стыковых встреч. У команды 14 очков и пограничное восьмое место. В данном случае даже ничья не гарантирует путёвку, надо побеждать.

«Стяуа» может похвастаться победами над ПАОКом (1:0) и «Карабахом» (3:2), а также ничейными исходами в играх с «Олимпиакосом» (0:0) и «Хоффенхаймом» (0:0). Это такие соперники, с которыми могли бы возникнуть проблемы и у самого «МЮ». «Манчестер Юнайтед» два последних матча в разных турнирах выиграл и находится в хорошем настроении. Наверняка забьёт и, скорее всего, победит. При этом логично ждать гол и от хозяев, ведь у гостей не самая надёжная оборона. Возьмём голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Эльфсборг»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Эльфсборг
Борас, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние результаты «шпор» вызывают разочарование. Из четырёх прошлых матчей в разных турнирах они проиграли три — «Лестеру» (1:2), «Эвертону» (2:3) и «Арсеналу» (1:2). Как видно, надёжной оборону назвать очень трудно. «Эльфсборг», в свою очередь, уже завершил сезон в чемпионате Швеции на седьмом месте. Даже по его собственным меркам результат неудовлетворительный. Зато теперь может уделять время только Лиге Европы.

Шведы при удачных обстоятельствах могут остаться в топ-24 даже при поражении в Лондоне. Однако лучше, конечно, набрать хотя бы очко. Терять уже нечего, а отвлекаться — не на что. Поэтому «Тоттенхэму» будет оказано сопротивление, и тому придётся не только бороться со своими тараканами, но ещё и попытаться совладать с гостями.

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Скорее всего, «Тоттенхэм», даже обескровленный травмами, обыграет «Эльфсборг». Вот только ждать такого разгрома, который ждут букмекеры, мы бы не стали. Ставка на победу гостей с форой (+2) или на голы в обе стороны выглядит перспективно. «Шпоры» в Лиге Европы пропускают на протяжении четырёх туров. А единственный разгром состоялся ещё в сентябре — 3:0 с «Карабахом».

Прогноз на матч «Аякс» — «Галатасарай»

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Галатасарай
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В трёх предыдущих турах Лиги Европы амстердамцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:2), «Лацио» (1:3) и даже РФШ (0:1). Кроме того, вылетели из Кубка Нидерландов, проиграв на стадии 1/8 финала АЗ из Алкмара (0:2). На протяжении всего сезона подопечные Франческо Фариоли сталкиваются с большими трудностями в матчах с крепкими соперниками. Всё время чего-то не хватает.

«Галатасарай» держит гораздо более уверенный курс: возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции и норовит выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы.До сих пор в первенстве и втором по значимости еврокубковом турнире «львы» идут без поражений. Предлагаем заключить пари на то, что «Галатасарай» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча.

В среднем за игру «львы» забивают 2,4 мяча, но и пропускают нередко — 1,3. Окан Бурук отдаёт предпочтение открытому результативному футболу. А почему нет, если есть возможность и результаты стиль даёт отличные? Турецкий клуб банально выглядит солиднее. И с результатами на чужом поле проблем не имеет.

Экспресс на Лигу Европы 30 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Стяуа» — «МЮ» за 1.85.

Ставка 2: обе забьют в матче «Тоттенхэм» — «Эльфсборг» за 1.93.

Ставка 3: «Галатасарай» не проиграет «Аяксу» + тотал больше 2.5 гола за 2.35.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.93 х 2.35 = 8.39.

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