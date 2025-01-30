«Вердер» — «Майнц». Обычная пятница в чемпионате Германии

31 января состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене «Вердер» примет «Майнц». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Вердер» — «Майнц» 31 января

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вердера» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет около 39% вероятности. Победа «Майнца» оценивается коэффициентом 3.05 — приблизительно 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35, что составляет около 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вердер» — «Майнц» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Вердер» Бремен — «Майнц» (31.01.2025)

В чемпионате Германии все самые интересные события разворачиваются в середине турнирной таблицы. Градус чемпионской гонки снизился, так как «Бавария» ушла в отрыв, а борьба за выживание какая-то вялая. За попадание в зону еврокубков конкуренция куда более высокая.

«Вердер» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от занимающего шестое место «Майнца» составляет четыре очка. Вот будет интрига, если бременцы победят. А ведь у них преимущество в виде поддержки родных трибун. Вы же знаете, как в Германии с посещаемостью. Так что фактор значимый.

Впрочем, результаты на последнем отрезке сезона свидетельствуют не в пользу «Вердера». Безвыигрышная серия в Бундеслиге насчитывает четыре матча. В предыдущем туре не смогли победить дортмундскую «Боруссию» (2:2), хотя та находится в кризисе. Казалось бы — результат хороший. Но есть нюанс. Оба гола чёрно-желтые забили в неравных составах. С 21-й минуты они действовали в меньшинстве.

«Майнц» тем временем набрал шикарный ход: три поражения при семи победах. «Карнавальщики» обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:1), «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (3:1) и «Штутгарт» (2:0). То есть бо́льшую часть очков набрали не с аутсайдерами, а с прямыми конкурентами и самыми настоящими грандами. Бо Хенриксен создал команду-сенсацию.

При далеко не самом большом бюджете «Майнц» показывает зрелый футбол, на уровне с лидерами. Немецкое качество. К слову, от идущего на четвёртом месте в турнирной таблице «Штутгарта» подопечные Хенриксена отстают всего на одно очко. Курс на Лигу чемпионов взят. А там уж как повезёт.

В победу «Майнца» верится больше, но «Вердер» не хотелось бы списывать со счетов. Бременцы выиграли три из четырёх последних очных встреч. А ещё одна ознаменовалась ничьей. У них хорошо получается создавать проблемы «карнавальщикам». Плюс, опять же, родные трибуны.

Возьмём лучше тотал больше 2.5 мяча. У соперников прекрасно обстоят дела с результативностью. В среднем в Бундеслиге и те, и другие забивают по 1,7 мяча. В то же время «Вердер» очень много пропускает: в среднем 1,8 гола за встречу («Майнц» — 1.2). В общем, ждём яркое и интересное зрелище. Типичное для чемпионата Германии.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.82.