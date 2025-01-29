Задержание Сергея Анохина: подробности букмекерского скандала

Новость, которая сегодня утром всколыхнула весь спортивный мир — в Москве задержали Сергея Анохина. Известный функционер долгое время работал в РФС, был связан с футбольными «Химками», а в последнее время занимал пост генерального директора букмекерской компании «Фонбет». Рассказываем всё самое важное, что известно на данный момент.

Кто такой Сергей Анохин

Сергею Анохину 51 год, у него за плечами карьера игрока в пляжный футбол, где он выступал за клуб «Строгино». В 2005 году он основал Федерацию пляжного футбола России и учредил первый чемпионат России.

С апреля 2013 года по апрель 2022 года Анохин занимал пост президента Московской федерации футбола, а с 2016 по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года возглавлял футбольный клуб «Химки». Кстати, при нём команда заняла восьмое место в РПЛ, наивысшее в истории клуба.

В апреле 2022 года Анохин стал генеральным директором букмекерской компании «Фонбет».

Что известно про задержание

Сегодня Сергея Анохина задержали в Москве. Причина — подозрение в даче взятки сотрудникам спецслужб. Называют и сумму взятки — 50 млн рублей. Расследование ведут следователи Следственного комитета при поддержке ФСБ.

По предварительным данным, Анохин совершил преступление, работая в Московской области. Ряд СМИ называет более конкретный период — время работы в «Химках». Интересно, что несколькими днями ранее из-под стражи под залог выпустили нынешнего инвестора подмосковного клуба Туфана Садыгова. Есть ли связь между этими событиями, пока неизвестно.

Что будет с «Фонбет»?

По данным источников, задержание никак не связано с работой Анохина в «Фонбет». Более того, пресс-служба букмекера заявила, что задержанный покинул пост генерального директора компании в январе.

«Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — говорится в заявлении «Фонбет».

Кроме того, букмекер также сообщил, что исполняющим обязанности генерального директора стал Константин Линёв.

«Исполняющим обязанности директора «Фонбет» станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у её истоков, — Константин Линёв.

Константин Линёв Фото: Пресс-служба БК «Фонбет»

Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы её знаем сегодня — надёжной, прозрачной, подотчётной и социально-ориентированной.

Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам и глубочайшим образом погружён во все сферы деятельности», — прокомментировали назначение в компании.

Позднее и сам Линёв прокомментировал для «РБК Спорт» своё назначение и задержание предшественника.

«Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнёрами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы. Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — подчеркнул Линёв.

Таким образом, действительно, сегодняшние новости никак не отразятся на деятельности «Фонбет». Что же касается дальнейшей судьбы Анохина, то степень его вины будет определять следствие.