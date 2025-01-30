ЦСКА — «Ростов». Армейцы взялись за дело

31 января состоится матч группового этапа Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами ЦСКА и «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Павел Кукуян.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов» 31 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.14, что равно 44% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч ЦСКА — «Ростов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ ЦСКА — «Ростов» (31.01.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ Winline Зимний Кубок РПЛ 31 января 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Выдав четыре победы в РПЛ подряд перед зимней паузой, ростовчане сократили отставание от ЦСКА до пяти очков. Неплохо, вот только сине-жёлтые со стабильностью не дружат. Валерий Карпин из года в год сражается с одними и теми же демонами. С переменным успехом.

Ради эффективности тренеру пришлось обратиться к более примитивной тактике: быстрая доставка мяча на чужую половину поля. Выход из обороны в атаку через короткий пас постоянно приводил к обрезам и последующему ухудшению эмоционального состояния футболистов. Ростовчане много пропускали и терпели поражения. Но нашли выход и воспряли.

В контрольных встречах Валерий Карпин снова и снова пытается привить тот самый футбол. Экспериментирует больше других, ведь молодых и растущих исполнителей в обойме предостаточно. Ради результата лезть из кожи вон не надо: еврокубков нет, в битву за титул не вклиниться. А молодёжь хоть и набивает шишки, зато постепенно учится на ошибках и подтягивается. Так и живём.

ЦСКА в этом плане более консервативен. Армейцы выиграли 12 из 15 предыдущих товарищеских матчей. Под руководством Марко Николича победили, например, в Братском Кубке. Продемонстрировали классный командный футбол, да ещё и показали публике легенд — Милоша Красича и Зорана Тошича. Болельщики были счастливы.

Недовольство появилось позднее — из-за невнятных выступлений в чемпионате России. Перестраивать схему в короткий срок сербский специалист не решился, изначально нацеливаясь на зимние сборы. Подбор исполнителей тоже не соответствовал модулю с четырьмя защитниками и любимым ромбом в середине.

Армейцы выиграли только дважды в шести предыдущих турах РПЛ, зато активно включились в спарринги на сборах. В январе успели провести две контрольные встречи. Результаты более чем ободряющие: разгромили АГМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0). Опять показали красивый динамичный футбол и не постеснялись забить много.

«Ростов» тоже не скучал — обыграл «Родину» (3:2) и «Согдиану» (3:0) из Узбекистана. И всё же предлагаем заключить пари на лобовую победу ЦСКА. Жёлто-синие выиграли только 1 из 10 последних очных встреч. У москвичей, похоже, есть преимущество в тонусе, а первая длинная предсезонка с Николичем должна подстегнуть футболистов. Такой шанс увеличить роль в команде! Фаворит очевиден.

Ставка: победа ЦСКА за 2.14.