«Лада» — «Ак Барс». Сил на Тольятти хватит

31 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» примет «Ак Барс». Встреча пройдёт на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. Первое вбрасывание запланировано на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Лада» — «Ак Барс» 31 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 51% вероятности. Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.05 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Лада» — «Ак Барс» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.10.

Прогноз на матч КХЛ «Лада» Тольятти — «Ак Барс» Казань (31.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2025, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Победив на днях «Ладу» со счётом 4:2, «Нефтехимик» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Тольяттинцы опустились на 10-ю строчку. Кошмар да и только. Всё, что строил Олег Браташ, лежит в руинах.

На послематчевой пресс-конференции Павел Зубов заявил, что невозможно ротировать состав. Он подчеркнул, что треть игроков вообще не понимает, за какой клуб выступает. В дедлайн значительная часть ведущих хоккеистов была продана. Положение целого ряда клубов из Самарской области после смены губернатора ухудшилось, предпосылок для улучшения ситуации не видно.

Руководству «Лады» не позавидуешь: будущее покрыто туманом, ресурсов минимум. Клуб превратился в одного из главных поставщиков очков в лиге. Тольяттинцы выиграли всего лишь 5 из 16 предыдущих матчей. 10 поражений потерпели в основное время. О выходе в плей-офф мечтать пока можно, но это именно что мечты. Не более того.

«Ак Барс» тем временем ведёт борьбу за первую строчку в Восточной конференции. Пока что располагается на четвёртом месте, хотя по потерянным очкам опережает «Салават Юлаев» и «Трактор». У «Автомобилиста» — столько же. Более чем рабочее положение. Молодцы, казанцы!

Подопечные Анвара Гатиятулина забрали шесть из восьми предыдущих матчей. Весьма досадно уступили «Амуру» (4:5) и воодушевлённой борьбой за выход в плей-офф «Сибири» (0:1). За последнее поражение реабилитировались красиво: обыграли в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» (4:3 ОТ). Важная победа, которая даст прилив сил и укрепит боевой дух.

Важную шайбу за пять минут до финальной сирены соорудило большинство «барсов». В голевой комбинации поучаствовали лучшие бомбардиры команды — Артём Галимов и Александр Барабанов, а также лучший снайпер — Дмитрий Яшкин. Лидеры казанского клуба в прекрасной форме. Но и нижние звенья эффективны. Исправно выигрывают микроматчи и выполняют много черновой работы. Отличный баланс.

Нечего и думать. Берём лобовую победу гостей. Казанцы выиграли шесть из восьми предыдущих официальных очных встреч в основное время. Уступили, только когда тольяттинским клубом руководил Олег Браташ. Теперь «Лада» далеко не так опасна.

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.